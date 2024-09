Wien/Pfaffenschlag (APA-ots) - Zeichnungsvolumen bereits bei über 30 Mio. EUR | Nachhaltiges

Investment in die Energiewende stark nachgefragt | Laufzeit: 10 Jahre (2024-2034), jährlich teiltilgend | Verzinsung: 4,75 % p.a. vor KESt | Zeichnungsfrist läuft unverändert bis voraussichtlich 16. September.



Die Nachfrage nach echten, zukunftsfähigen Green Investments ist ungebrochen. Ein eindeutiger Beweis dafür ist das große Investoreninteresse an der Anleihe 2024 der WEB Windenergie AG. Das Zeichnungsvolumen hat bereits 30 Mio. EUR überschritten. Daher hat das Unternehmen eine Aufstockung des Emissionsvolumens auf 35 Mio. EUR beschlossen. Die Zeichnungsfrist bleibt unverändert und läuft bis voraussichtlich 16. September 2024.



Begeben wird die Anleihe zur Finanzierung laufender und künftiger Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten von Windkraftwerken und Photovoltaikanlagen. Erst kürzlich ging der bis dato größte Windpark der W.E.B mit 20 Windrädern und 84 MW Leistung in Italien in Betrieb. Aktuell befinden sich bei der W.E.B drei Windparks mit mehr als 40 MW Leistung und einem Investitionsvolumen von rund 75 Mio. EUR in Bau. Darüber hinaus sollen im Lauf des Jahres 2024 noch weitere Projekte vorangetrieben werden. Mit der W.E.B- Anleihe 2024 tätigen Anleger eine im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltige Investition, die sich neben einer soliden Finanzierungsgrundlage durch fundierte Ertragskraft auszeichnet.

Zwtl.: Details zur W.E.B-Anleihe 2024-2034



Emittentin: WEB Windenergie AG



Emissionsvolumen: EUR 35.000.000,- (nach Aufstockung; weitere Aufstockung auf bis zu EUR 50.000.000,- möglich; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten)



Stückelung: EUR 1.000,-



Verzinsung: 4,75 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer)

Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale)



Laufzeit: 10 Jahre



Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem Grund



Zeichnungsfrist: Voraussichtlich vom 05.08.2024 bis zum 16.09.202 4 (Verlängerung und Verkürzung vorbehalten)



Ausgabetag: 26.09.2024



Zinszahlungstag: 26.09.



Tilgung: Jährlich ein Zehntel des Nennbetrags jeweils am 26.09., zuletzt am 26.09.2034



Zahlstelle: Volksbank Wien



Börsennotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 11 der Anleihebedingungen)



ISIN: AT0WEB2410A4



Der Prospekt vom Juli 2024 sowie etwaige Nachträge sind kostenlos bei der WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, sowie online unter anleihe2024.web.energy erhältlich.



Zwtl.: Rechtlicher Hinweis



Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG entsprechenden, von der FMA im Juli 2024 gebilligten Prospekt sowie allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website anleihe202 4.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B-Anleihe 2024 zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die W.E.B-Anleihe 2024 zu investieren, vollends zu verstehen.



Zwtl.: Über die WEB Windenergie AG (W.E.B)



Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft und Photovoltaik. Die derzeit mehr als 330 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von rund 735 MW (Stand: 31.07.2024). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, der Slowakei, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist Energiewende- und Bürgerbeteiligungsunternehmen in breitem Streubesitz. Aktuell sind mehr als 6.700 Aktionär:innen an der W.E.B beteiligt.



Rückfragehinweis:

WEB Windenergie AG

DI Beate Zöchmeister

Telefon: +43 2848 6336-19

E-Mail: beate.zoechmeister@web.energy



