Das von Donald Trump und seiner Familie initiierte Krypto-Projekt World Liberty Financial ist Opfer einer Scam-Attacke geworden. Ob Nutzer:innen auf die Fake-Angebote hereingefallen sind, ist nicht bekannt. Allerdings gab der Solana-Kurs nach. Mitte August 2024 hatte der einstige Bitcoin-Gegner und jetzige "Krypto-Präsident" Donald Trump mit The Defiant Ones ein eigenes Krypto-Projekt angekündigt. Das mittlerweile in World Liberty Financial umgetaufte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...