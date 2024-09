LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich auch wegen eines kräftigen Anstiegs im französischen Dienstleistungsbereich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im August zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 51,0 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London nach einer weiteren Umfragerunde mitteilte. Zuvor war der Stimmungsindikator zwei Monate in Folge gesunken.

Allerdings wurde eine vorangegangene Schätzung für die Stimmung im August um 0,2 Punkte nach unten revidiert. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet. Der Indexwert liegt damit wieder deutlicher über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was ein Hinweis auf Wachstum ist.

Nach Einschätzung von S&P Global gingen die Wachstumsimpulse erneut ausschließlich vom Servicesektor aus, wo die Geschäfte besser liefern als in den beiden Vormonaten. Der Unterindikator für den Bereich Dienstleistungen stieg um 1,0 Punkte auf 52,9 Punkte.

Treibende Kraft sei im Berichtsmonat Frankreich gewesen, wo die Privatwirtschaft so stark zugelegt hat wie zuletzt im Mai 2022, heißt es in der Mitteilung von S&P. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nach Deutschland ist der Indikator für die Stimmung im Bereich Dienstleistungen ungewöhnlich stark gestiegen.

"Bei den Olympischen Spielen in Paris gab es viele Sieger, zu ihnen gehörten auch die Dienstleister in Frankreich", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt beim S&P-Partner Hamburg Commercial Bank. Das Sportereignis habe dafür gesorgt, dass die Eurozone insgesamt für diesen Sektor im August ein beschleunigtes Wachstum auswies. "Die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung muss aber natürlich infrage gestellt werden", sagte de la Rubia.

In Deutschland hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor hingegen verschlechtert, die erste Schätzung für den Bereich wurde überraschend weiter nach unten revidiert.

Die Daten im Überblick:





Region/Index August Prognose vorläufig Vormonat

EURORAUM

Gesamt 51,0 51,2 51,2 50,2 Industrie 45,8 45,6 45,6 45,8 Dienste 52,9 53,3 53,3 51,9

DEUTSCHLAND

Industrie 42,4 42,1 42,1 43,2 Dienste 51,2 51,4 51,4 52,5

FRANKREICH

Industrie 43,9 42,1 42,1 44,0 Dienste 55,0 55,0 55,0 50,1

ITALIEN

Industrie 49,4 48,5 --- 47,4 Dienste 51,4 52,5 --- 51,7

SPANIEN

Industrie 50,5 51,6 --- 51,0 Dienste 54,6 54,9 --- 53,4°

(Angaben in Punkten)



/jkr/jsl/mis