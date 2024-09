Am Mittwoch findet in Wolfsburg eine Betriebsversammlung bei Volkswagen statt. An der Versammlung, die von scharfen Mitarbeiterprotesten gegen die Sparpläne begleitet wird, nehmen über zehntausend Mitarbeiter teil. Der Autobauer hatte am Montag verkündet, bei der Kernmarke kräftig sparen zu müssen.Die Mitarbeiter protestierten in großer Zahl gegen die geplanten Einsparungen, die laut Betriebsratschefin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...