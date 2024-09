(shareribs.com) New York 04.09.2024 - Der weltweite Zubau von Photovoltaik-Kapazitäten wird in diesem Jahr voraussichtlich einen neuen Rekord erreichen, angeführt von China. Bloomberg New Energy Finance prognostiziert in seinem jüngsten Quartalsbericht einen Zubau von fast 600 GW.In ihrem 3Q 2024 Global PV Market Outlook prognostizieren die Analysten von Bloomberg New Energy Finance, dass der globale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...