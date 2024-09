Zürich - Die Pensionskassen in der Schweiz verzeichnen nach einem guten Anlagejahr 2023 auch im laufenden Jahr bisher ein positives Ergebnis. Im Durchschnitt konnten die Vorsorgeinstitutionen laut einer Studie der Beratungsfirma Complementa in den ersten acht Monaten eine Rendite von 6,1 Prozent erzielen. Im vergangenen Gesamtjahr 2023 viel die Rendite mit 5,2 Prozent etwas tiefer aus. «Insbesondere die Aktienmärkte konnten nahtlos an die Endjahresrally ...

