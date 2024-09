Zürich - Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Mittwoch stark in Grenzen. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag gebe es eine deutliche Zurückhaltung. «Der Arbeitsmarktbericht für August ist diesmal so besonders wichtig, weil der Vorgänger vor vier Wochen massiv enttäuschte und Spekulationen aufkommen liess, dass die Fed aus Sorgen vor einer Rezession schneller und stärker senken muss als bislang erwartet», sagte Devisenexpertin Antje Praefcke ...

