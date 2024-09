NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 275 auf 276 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die diesjährige Präsentation neuer Produktgenerationen dürfte für den Aktienkurs ebenso unspektakulär sein wie in den Vorjahren, schrieb Analyst Michael Ng in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er erinnerte daran, dass Apple-Aktien dem S&P 500 an diesem Tag in den vergangenen fünf Jahren klar hinterhergelaufen seien. Überraschungen könne es durch eine Preiserhöhung bei iPhones, frühere Künstliche-Intelligenz-Funktionen und möglicherweise auch neue iPads geben./ag/ajx



