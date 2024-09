Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.615 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Die größten Verluste gab es bei Papieren von Sartorius, Infineon und Daimler Truck. Die größten Gewinne gab es entgegen dem Trend bei den Anteilsscheinen der Deutschen Börse, Vonovia und Covestro.



"Das Schreckmomentum sitzt noch tief bei den Marktteilnehmer und deshalb kommt es vorerst nicht zu einer signifikanten Kurserholung", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Investoren warten auf die US-Handelseröffnung, weil sich das Kurskorrekturpotential in den USA entfaltet und über den Globus verteilt hatte. Niemand spielt in der aktuellen Situation dem Helden und hält gegen den Verkaufsdruck stand."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1052 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9048 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,38 US-Dollar, das waren 37 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

