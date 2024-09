Am Mittwoch fällt der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp auf 56.800 Dollar. Noch am Morgen lag der Bitcoin-Wert über 58.000 Dollar. Im Monatsvergleich hat Bitcoin fast sieben Prozent an Wert verloren, nachdem er im März dieses Jahres ein Rekordhoch von knapp 74.000 Dollar erreicht hatte.Der Rückgang steht im Einklang mit einer breiteren Marktbewegung hin zu risikoärmeren Anlagen, die durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...