4. September 2024 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX-V: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) ("Outcrop Silver") freut sich, ein Update hinsichtlich des regionalen Explorationsprogramms 2024 beim hochgradigen Silberprojekt Santa Ana bereitzustellen. Die Explorationsstrategie in diesem Jahr soll einen klaren Weg aufzeigen, um das bekannte Ressourcengebiet entlang des umfassenden, 17 km langen Streichens der für Bohrungen genehmigten Ziele entlang des 30 km langen mineralisierten Abschnitts erheblich zu erweitern. Die Aktivitäten beinhalteten umfassende Erweiterungsbohrungen, bei denen neue Bohrziele wie Aguilar erprobt wurden (siehe Pressemitteilungen vom 18. Juni 2024, 17. Juli 2024 und 28. August 2024), sowie eine umfassende Erweiterung der regionalen Explorationsaktivitäten. Der Schwerpunkt dieser Arbeiten liegt auf der Identifizierung und Weiterentwicklung von Zielen in den bohrbereiten Status sowie auf der Verfeinerung des Zielermittlungsprozesses. Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana befindet sich in der hochgradigsten primären Silberregion Kolumbiens, die in der Vergangenheit für die Produktion einiger der höchsten Silbergehalte in Lateinamerika bekannt war.

Bisherige Höhepunkte des regionalen Explorationsprogramms 2024

- La Ye, ein Erzgangsystem mit einer Streichenlänge von 500 m, das bemerkenswerte Gehalte aufweist, wie etwa 4.898 g/t Silberäquivalent in Splitterproben und bis zu 2.553 g/t Silberäquivalent in Schlitzproben (Tabelle 1)

- Der Erzgang Morena wurde mittels geochemischer Bodenuntersuchungen im Rahmen der Explorationsarbeiten in der Nähe des Erzgangs La Ye entdeckt (Abbildung 4). An seinem Standort 1 km nordöstlich des Erzgangs La Ye ergaben Splitter- und Schlitzproben bis zu 1.237 g/t Silberäquivalent (Tabelle 1).

- La Rica ist ein Erzgangsystem, das im Rahmen der Erkundungsprogramme entlang der Abschnitte Frias und Santa Ana entdeckt wurde und bei Splitter- und Schlitzproben 4.113 bzw. 1.194 g/t Silberäquivalent ergab (Tabelle 1).

- Der Erzgang La Quebrada ist ein vielversprechendes Ziel für kurzfristige Explorationen und weist bis zu 30 g/t Gold und 412 g/t Silber auf.

"Outcrop Silver ist bestrebt, die Ressourcen beim Projekt Santa Ana effizient zu erweitern, was eine erweiterte Exploration in Richtung Süden in einer der besten Silberregionen der Welt erforderlich macht. Unser umfassender Ansatz beinhaltet die Generierung, Verifizierung und Erprobung so vieler Ziele wie möglich im Jahr 2024, um durch zukünftige, auf Mineralressourcen ausgerichtete Bohrungen, bei denen die meisten Unzen auf den wenigsten Metern hinzugefügt werden, einen Aktionärswert zu schaffen", sagte President und CEO Ian Harris. "Diese beträchtliche Steigerung der Bodenaktivitäten wäre ohne die gemeinsamen Bemühungen unseres engagierten Teams und der lokalen Partner nicht möglich gewesen, was den kooperativen Geist verdeutlicht, der für unseren Erfolg von grundlegender Bedeutung ist."

Das regionale Explorationsprogramm 2024 beinhaltet umfassende Schürfgrabungen, Kartierungen sowie Boden- und Gesteinsprobennahmen, um neue Ziele zu identifizieren. Diese Vorarbeiten stellen die Grundlage für weitere detaillierte Schürfgrabungen und Schlitzprobennahmen sowie für die Analyse bestehender geophysikalischer Daten dar, um neue bohrbereite Ziele zu erschließen.

Outcrop Silver erweitert seine Exploration aktiv vom nordöstlichen Ressourcengebiet entlang des 17 km langen Abschnitts in Richtung Süden. Der Schwerpunkt der regionalen Ziele liegt auf der Erschließung neuer vielversprechender Ziele sowie auf der Weiterentwicklung von Zielen wie La Ye und Morena zu bohrbereiten Zielen. Das Unternehmen ist bestrebt, den effizientesten und risikoärmsten Weg aufzuzeigen, um seine Mineralressourcen durch diese Arbeiten erheblich zu steigern. Dieser umfassende Ansatz unterstreicht das Engagement von Outcrop Silver, seine Explorationskapazitäten zu erweitern und zu verfeinern, um die Ressourcenschätzungen des Projekts beträchtlich zu steigern.

Allgemeine Explorationsstrategie

Strategischer Schwerpunkt von Outcrop liegt auf Erweiterung in Richtung Süden:

Die Explorationsstrategie 2024 von Outcrop Silver ist in erster Linie auf die Erprobung von Bohrzielen (siehe Abbildungen 1 und 2 "Bohrziele 2024"), die Erweiterung des Bestands an bohrbereiten Zielen sowie auf die Erschließung neuer Erkundungsgebiete (Abbildungen 1 und 2) ausgerichtet. Dies beinhaltet bedeutsame Fortschritte in Richtung Süden, indem etablierten mineralisierten Abschnitten wie den Zielen La Ye und Morena oder Los Mangos und Frias gefolgt wird. Mit diesem Ansatz sollen bekannte mineralisierte Zonen erweitert und neue Zonen entdeckt werden. (Abbildung 3 und Abbildung 4).

Abbildung 1: Explorationsprogramm 2024 mit regionalem Explorationsprogramm. Mineralressourcen laut Definition im Bericht gemäß 43-101, der von Rodney Webter (MAIG), Robert Chester (FAusIMM) und Jose Olmedo (SME) erstellt wurde. Siehe Pressemitteilung vom 26. April 2023 und 12. Juni 2023.

Abbildung 2: Allgemeine Explorationsstrategie, einschließlich der Explorationspipeline und der Mineralressourcenerzgänge

Wesentliche Explorationsaktivitäten

Bohrungen: Das primäre Instrument zur Bestätigung eines Tiefenvorkommens sowie zur Erprobung der Beständigkeit von Erzgängen entlang des Streichens. Der Schwerpunkt der Bohrungen wird auf vorrangigen Zielen wie La Ye, Morena, Mangos und anderen Gebieten innerhalb der umfassenden Erzgangsysteme liegen, die beim Projekt Santa Ana identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung vom 18. März 2024).

Schürfgrabungen: Schürfgrabungen werden umfassend eingesetzt, um Erzgänge an der Oberfläche freizulegen, insbesondere in Gebieten, in denen die Bodenbedeckung die Spur der Erzgänge verdeckt. Diese Methode ist besonders wichtig bei Los Mangos, wo das Ziel darin besteht, die Erweiterungen der Erzgänge in Richtung Norden und Süden für kurzfristige Bohrungen zu identifizieren (Abbildung 5).

Bodenprobennahmen: Systematische und umfassende Bodenprobennahmen werden bei mehreren Zielen durchgeführt, um geochemische Anomalien zu identifizieren, die auf vergrabene Mineralisierungen oder unentdeckte Erzgänge hinweisen könnten. Dies ist besonders wichtig für Ziele wie Cavandia, La Rica, Topacio und Frias (Abbildungen 3 & 5).

Zielauswahl und Pipeline

Schwerpunktlegung auf Ziele mit hohem Potenzial: Die Explorationsstrategie priorisiert Ziele mit dem höchsten Potenzial für eine Ressourcenerweiterung. Die wesentlichen Ziele beinhalten La Ye, La Rica, Topacio, Frias und Los Mangos (Abbildung 3 & 4).

Parallelstrukturen: Die Explorationsarbeiten sollen auch parallel verlaufende mineralisierte Zonen identifizieren und erproben, die die Ressourcenbasis im Fall einer Bestätigung erheblich steigern könnten. Ein großartiges Beispiel dafür sind die parallel zum Erzgangsystem Aguilar verlaufenden Erzgangsysteme La Ye und Morena (Abbildung 2).

Langfristige Vision

Ressourcenwachstum: Das ultimative Ziel der Explorationsstrategie besteht darin, die Mineralressourcen beim Projekt Santa Ana erheblich zu erweitern. Durch die Bestätigung des Tiefenvorkommens und die Erweiterung der bekannten Erzgangsysteme ist Outcrop Silver bestrebt, das gesamte Potenzial dieser hochgradigen Silberregion zu erschließen (Abbildung 2).

Skalierbarkeit: Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf der Skalierbarkeit, die das Ressourcenpotenzial verdoppeln kann, wenn neue Erzgangabschnitte oder -systeme entdeckt werden, insbesondere in den südlichen und nördlichen Erweiterungen der bestehenden Erzgänge wie La Ye, Los Mangos und Aguilar.

Diese Explorationsstrategie soll die umfassenden Erzgangsysteme des Projekts Santa Ana systematisch und effizient erkunden und sicherstellen, dass das gesamte Potenzial des Projekts durch gezielte Bohrungen, Schürfgrabungen und umfassende Explorationstechniken ausgeschöpft wird.

Abbildung 3: Regionale Explorationen 2024 im Rahmen des Zielgenerierungsprogramms von Outcrop zeigen jene Gebiete auf, die mittels geochemischer Bodenuntersuchungen, Schürfgrabungen und geologischer Kartierungen bearbeitet werden.

Update hinsichtlich regionaler Explorationsziele

La Ye

Das Erzgangsystem La Ye ist ein bedeutsames Explorationsziel innerhalb des Projekts Santa Ana und weist hohe Gold- und Silbergehalte sowie das Potenzial für zusätzliche Ressourcenerweiterungen auf. Seine Parallelität mit dem Erzgangsystem Aguilar und die Möglichkeit, weitere Erzgangabschnitte zu entdecken, machen es zu einem vorrangigen Gebiet für weitere Explorationen und Bohrungen (Abbildung 3). Das System ist bis zu 1,0 m mächtig und weist hohe Silber- und Goldgehalte auf, die in Ausbissen, Flotationskartierungen und Probennahmen eine Beständigkeit von über 500 m zeigen. Erzgang-Flotat-Untersuchungen ergaben bis zu 4.043 g/t Ag und 2.141 g/t Ag mit Goldgehalten von bis zu 13,21 und 11,39 g/t (Tabelle 1 und Pressemitteilungen vom 23. August 2022 und 26. April 2023). Feldarbeiten, einschließlich Boden- und Gesteinsprobennahmen, Schürfgrabungen sowie geophysikalischer Untersuchungen, waren von grundlegender Bedeutung für die Erschließung dieses Erzgangs sowie dessen Erweiterungen und identifizierten schließlich das Ziel Morena. Die Ergebnisse der Schürfgräben identifizierten zusätzliche subparallele Erzgänge mit Gehalten von 471 bzw. 399 g/t Silberäquivalent (Abbildung 4 und Tabelle 1).

Der Schwerpunkt zukünftiger Bohrungen wird darauf liegen, die Mineralisierung in der Tiefe zu bestätigen und die Beständigkeit des Erzgangs sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe zu erkunden. Die Strategie beinhaltet die Anpeilung zweier Schlüsselsegmente für Bohrungen - eines im Südwesten und ein weiteres Segment, das 500 m weiter nordöstlich identifiziert wurde (Abbildung 4).

Morena

Der Erzgang Morena, der im Rahmen von Folgearbeiten der ursprünglich im Gebiet La Ye durchgeführten geochemischen Bodenuntersuchungen sowie durch Schürfgräben etwa 2 km nordöstlich des ursprünglichen Erzgangausbisses La Ye entdeckt wurde, weist starke geochemische Anomalien auf, die einem allgemeinen SW-Abschnitt folgen, was auf eine potenzielle Beständigkeit zwischen diesen Erzgängen hinweist (Abbildung 4). Die mineralisierte Zone steht in Zusammenhang mit einem Quarzerzgang mit einer Mächtigkeit von bis zu 0,90 m, der über 220 bis 230° streicht und eine Neigung von 45 bis 55° aufweist, sowie mit einer Ausbissspur von 275 m. Die bei Morena durchgeführten Arbeiten haben das Fundament für weitere Explorationen gelegt, einschließlich Bohrungen, um die Ausdehnung und die Beständigkeit des Erzgangs in der Tiefe zu bestätigen. Der systematische Ansatz bei Schürfgrabungen, Probennahmen und Kartierungen war von grundlegender Bedeutung für die Definition dieses vielversprechenden Explorationsziels und lieferte vielversprechende Ergebnisse, einschließlich 795 g/t Ag und 5,88 g/t Au sowie 652 g/t Ag und 2,16 g/t Au in Splitterproben (Tabelle 1). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der Erzgang Morena Teil eines breiteren mineralisierten Abschnitts sein könnte, der sich von La Ye aus erstreckt und das Potenzial für eine Beständigkeit über eine Strecke von fast 2 km aufweist.

Abbildung 4: Lokale Karte der Zielgebiete La Ye und Morena mit der As-Bodenanomalie, die auf über 100 Bodenproben basiert

La Rica

Das Erzgangsystem La Rica stellt ein äußerst vielversprechendes Explorationsziel innerhalb des Projekts Santa Ana dar, das Potenzial für eine bedeutsame Gold- und Silbermineralisierung aufweist. Es wurde als subhorizontales, paralleles Erzgangsystem identifiziert, das über 250 bis 260° streicht, eine Neigung von 15 bis 30° aufweist und in einer granodioritischen Intrusion enthalten ist. Die geringe Neigung der Erzgänge und das einzigartige Gold-Silber-Verhältnis machen dieses Gebiet für weitere Explorationen besonders interessant, zumal die Mächtigkeit und der Gehalt der Erzgänge beim Projekt Santa Ana in der Tiefe zuzunehmen scheinen. Erste Oberflächenkartierungen und Gesteinsprobennahmen, die sich an ausführlichen Interpretationen geophysikalischer Untersuchungen orientierten, ergaben vielversprechende Ergebnisse für Schlitzproben mit bis zu 1.194 g/t AgÄq sowie für Splitterproben von Flotaten mit bis zu 4.113 g/t AgÄq (Tabelle 1). Weitere geplante Arbeiten umfassen Schürfgrabungen und geochemische Bodenuntersuchungen vor den Bohrungen (Abbildung 5).

Abbildung 5: Detaillierte Karte des Projekts La Rica mit bedeutsamen Ergebnissen von Oberflächenproben. Die geplanten Arbeiten sind ebenfalls dargestellt (z. B. Bodenprobenuntersuchungen und Schürfgräben).

Probe Ziel Probentyp Mächtigkeit Lithologie Au g/t Ag g/t AgÄq g/t Veröffentlichungsdatum 16559 La Rica Splitter Quartzader 53,92 64 4.113 Aktuelle Pressemeldung 16553 La Rica Schlitz 0,60 Quartzader 15,59 23 1.194 Aktuelle Pressemeldung 16635 La Rica Splitter Quartzader 11,69 29 907 Aktuelle Pressemeldung 16560 La Rica Splitter Quartzader 9,54 40 757 Aktuelle Pressemeldung 16300 La Rica Splitter 0,70 Quartzader 7,70 47 625 26. April 2023 16550 La Rica Schlitz 0,65 Quartzader 5,93 5 451 Aktuelle Pressemeldung 16009 Morena Splitter 0,25 Quartzader 5,88 795 1.237 26. April 2023 16556 Morena Splitter Quartzader 2,16 652 814 Aktuelle Pressemeldung 16010 Morena Splitter 0,20 Quartzader 2,03 390 542 Aktuelle Pressemeldung 16629 Morena Splitter Quartzader 1,64 149 272 Aktuelle Pressemeldung 15936 Morena Schlitz 0,90 Quartzader 0,89 139 205 Aktuelle Pressemeldung 16034 La Quebrada Schlitz 0,20 Quartzader 30,79 412 2.724 Aktuelle Pressemeldung 16170 La Quebrada Schlitz 0,50 Quartzader 9,37 140 844 Aktuelle Pressemeldung 16168 La Quebrada Splitter Quartzader 4,29 148 470 Aktuelle Pressemeldung 16187 La Ye Splitter Quartzader 11,39 4.043 4.898 23. August 2022 15605 La Ye Schlitz 0,40 Scherzone 5,48 2.141 2.553 23. August 2022 15488 La Ye Splitter Quartzader 2,95 1.796 2.017 23. August 2022 15489 La Ye Splitter Quartzader 7,46 1.332 1.892 23. August 2022 15604 La Ye Splitter Quartzader 13,21 462 1.454 23. August 2022 16182 La Ye Splitter Quartzader 5,55 1.013 1.430 23. August 2022 15606 La Ye Splitter Quartzader 5,68 954 1.381 23. August 2022 16184 La Ye Splitter Quartzader 3,25 828 1.073 23. August 2022 15611 La Ye Splitter Quartzader 7,11 458 992 23. August 2022 15553 La Ye Splitter 0,10 Quartzader 1,19 624 714 23. August 2022 16609 La Ye Schlitz 0,30 Quartzader 1,23 523 615 Aktuelle Pressemeldung 16607 La Ye Schlitz 0,30 Grünschiefer 2,04 444 598 Aktuelle Pressemeldung 15557 La Ye Splitter 0,30 Quartzader 0,49 542 579 23. August 2022 16186 La Ye Splitter Quartzader 1,92 277 421 23. August 2022 16180 La Ye Schlitz 0,15 Quartzader 2,10 246 404 23. August 2022 16613 La Ye Splitter Quartzader 1,85 217 356 Aktuelle Pressemeldung 14672 La Ye Splitter 0,25 Quartzader 2,29 172 344 Aktuelle Pressemeldung

Tabelle 1: Proben von Zielen, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird

La Quebrada

La Quebrada stellt aufgrund seines Standorts ein interessantes Explorationsziel dar, das eine südliche Erweiterung des bekannten mineralisierten Erzgangsystems Los Mangos darstellen könnte (Abbildung 3). Oberflächenkartierungen und Gesteinsprobennahmen, die anhand der Interpretation der geophysikalischen Untersuchungen durchgeführt wurden, haben die Definition dieses Erzgangprojekts unterstützt. Dieses Erzgangsystem zeigt mehrere parallele hochgradige Gold- und Silbererzgänge mit einer Mächtigkeit von 0,20 bis 0,50 m, die in einem Winkel von 230° ausgerichtet sind und eine Neigung von 60 bis 80° aufweisen. Die wichtigsten Ergebnisse beinhalten 30,79 g/t Gold und 412 g/t Silber (Tabelle 1). Das Hauptaugenmerk der weiteren Explorationsarbeiten ist auf die Bestätigung und Erweiterung der hochgradigen mineralisierten Strukturen in Richtung Südwesten gerichtet, die bis dato im Rahmen geochemischer Bodenuntersuchungen und Schürfgrabungsprogramme beobachtet wurden (Abbildung 3).

Probe Northing Easting Elevation Probe Northing Easting Elevation 16559 502018.330 557776.110 833.59 15488 504274.000 560579.000 929.12 16553 501992.000 557796.000 854.15 15489 504353.000 560743.000 865.01 16635 501900.740 557605.190 822.47 15604 504063.000 560203.000 991.13 16560 502022.000 557828.000 851.92 16182 504271.000 560431.000 998.81 16300 501355.000 557748.000 990.29 15606 503931.000 560137.000 1006.49 16550 501994.000 557796.000 853.34 16184 504172.000 560416.000 1004.64 16009 504702.000 561322.000 789.54 15611 503885.000 560352.000 1023.17 16556 504708.170 561322.030 790.26 15553 504488.800 560558.700 906.41 16010 504754.000 561355.400 824.29 16609 504258.270 560509.880 962.39 16629 504743.020 561308.930 791.68 16607 504257.940 560509.300 962.36 15936 504965.710 561506.720 935.20 15557 504507.000 560589.000 889.03 16034 503167.800 557914.300 1037.08 16186 504260.000 560705.000 912.79 16170 503275.620 558352.140 998.90 16180 504299.000 560503.000 968.23 16168 503319.000 558350.000 992.51 16613 503826.000 560356.000 1017.33 16187 504310.000 560655.000 886.31 14672 503651.500 559868.060 1058.52 15605 503960.000 560153.000 1004.98

Tabelle 2: Beispielkoordinaten, über die in dieser Pressemitteilung berichtet oder auf die verwiesen wird

Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US$/oz für Gold und 25 US$/oz für Silber. Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023).

QA/QC

Bei den Explorationskernbohrungen wandte Outcrop Silver seine Standardprotokolle für die Probenahme und Analyse an. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte versendet wird. Die Kernproben wurden entweder an ALS, Actlabs oder SGS in Medellin, Kolumbien, zur Aufbereitung geschickt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend wurden die Proben an Actlabs Mexico zur ICP-Multi-Element-Analyse mit Code 1E3 geschickt. Nach der Aufbereitung werden die an ALS Colombia gesendeten Proben an ALS Lima geschickt, wo sie mit den Methoden Au-ICP21, Au-GRA21, ME-MS41, Ag-GRA21, Ag-AA46, Pb-AA46 und Zn-AA46 analysiert werden. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa drei Kontrollproben alle zwanzig Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analysen und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Qualifizierter Sachverständiger

Edwin Naranjo Sierra ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Mitteilung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc. in Geowissenschaften und ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM) und der Society of Economic Geology.

Über Santa Ana

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 27.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien bekannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel "Santa Ana Property Mineral Resource Estimate' (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource von 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne und eine vermutete Ressource von 13,5 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos, und La Isabela.

Die Bohrkampagne 2024 zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang des genehmigten Abschnitts des umfangreichen, 30 Kilometer langen mineralisierten Streichens des Projekts zu erproben. Die diesjährige Explorationsstrategie zielt darauf ab, einen klaren Weg für eine wesentliche Erweiterung aufzuzeigen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver bestrebt, das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 638 2545

harris@outcropsilver.com

http://www.outcropsilver.com

Kathy Li

Vice President of Investor Relations

+1 778 783 2818

mailto:li@outcropsilver.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "potenziell", "wir glauben" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76728Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76728&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=%20CA69002Q1054Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18453300-erweitertes-explorationsprofil-2024-outcrop-silver-fuehrt-mehreren-zielen-santa-ana