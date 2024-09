Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Für die Aixtron-Aktie kommt es in diesen Tagen knüppeldick. Im Technologiebereich wird umfassend Kasse gemacht. Gerade die heiß gelaufenen und vom KI-Hype angetriebenen Aktien der (US-) Chipproduzenten lassen aktuell Federn. Dem kann sich auch Aixtron als Ausrüster für die Chipindustrie nicht entziehen. In den letzten Handelstagen entwickelte der Rücksetzer eine veritable Dynamik. Ein Ende der Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...