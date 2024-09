DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. September (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Auftragseingang Juli saisonbereinigt PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +3,9% gg Vm *** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,9% gg Vm 09:05 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme am Handelsblatt "Banken-Gipfel" 10:00 SE/Volvo Car Corp, Capital Markets Day *** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Deutschland, und Pk mit Ökonomen Wollmershäuser, Lehmann zur Ifo-Konjunkturprognose, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 11:00 DE/Compugroup Medical SE, Capital Markets Day *** 12:00 Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose Herbst 2024, Halle 12:30 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Eröffnungsstatement bei Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion, Nauen 13:45 DE/Unions-Bundestagsfraktion, Statements zu Beginn der Klausur des Geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Neuhardenberg *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +140.000 Stellen zuvor: +122.000 Stellen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 229.000 zuvor: 231.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 1. Quartal: +0,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Veröff.: +0,9% gg Vq 1. Quartal: +3,8% gg Vq *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 55,0 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,0 Punkte zuvor: 51,4 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:30 US/Präsidentschaftskandidat Trump, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of New York 18:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung, Berlin 18:50 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei der Eröffnung der Internationalen Funkausstellung (IFA), Berlin *** - AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede zu CO2-Bepreisung *** - CN/Chinas Staatspräsident Xi, Rede bei Veranstaltung des Forum on China-Africa Cooperation - DE/Grüne-Bundestagsfraktion, Klausur des Fraktionsvorstandes sowie des Erweiterten Fraktionsvorstandes, Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

September 04, 2024 09:07 ET (13:07 GMT)

