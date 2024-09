FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

KAMBI GROUP PLC B EO-,003 7KB MT0000780107

AB/FROM ONWARDS 04.09.2024 15:56 CET

© 2024 Xetra Newsboard