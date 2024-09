Die Aktie der Deutschen Telekom ist aktuell gefragt. Das Unternehmen profitiert von starken Quartalszahlen und positiven Analystenbewertungen, was das Vertrauen in die zukünftige Performance weiter stärkt. Anleger blicken gespannt auf kommende Entwicklungen.23-Jahres-HochDie Aktie der Deutschen Telekom hat am Mittwoch bei 26,13 Euro ein neues 23-Jahres-Hoch erreicht. Dies entspricht einem Tagesplus ...

