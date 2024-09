Ein Heist-Game geriet nach der Schließung des Entwicklerstudios im Jahr 2004 in Vergessenheit. Jetzt ist jedoch eine spielbare Version im Netz aufgetaucht, die einen Einblick in das geplante Gameplay bietet. Ein Spiel namens The Last Job wurde kürzlich wiederentdeckt. Ursprünglich sollte es für die Playstation 2 und die Xbox erscheinen, allerdings wurde die Entwicklung eingestellt. Nun ist eine spielbare Version aufgetaucht, die ihr euch herunterladen ...

