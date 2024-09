Berlin (ots) -- Zum allerersten Mal: Sphärische Klänge und aufwändige 3D-Lichtkunst bei Konzert-Highlights mit Paul van Dyk im Berliner Dom.- Namhafte Festival-Unterstützer gratulieren mit Lichtkunst-Beiträgen zum 20. Geburtstag: LEGO, Potsdamer Platz, SAP, Renault, Sparda-Bank Berlin, Wolt, Kleinanzeigen, Cupra, Beisheim-Holding, u.v.m..- 10 einzigartige Nächte vom 4. bis 13. Oktober, jeweils zwischen 19 und 23 Uhr. Das diesjährige Festival-Motto lautet "Celebrating Freedom".- Das Festivalprogramm ist ab heute auf der Festivalwebsite zu finden, inkl. der vielen beliebten Lightseeing-Touren.Das Festival of Lights in Berlin feiert in diesem Jahr vom 4. bis 13. Oktober sein 20-jähriges Jubiläum. "Zum 20. Mal in Folge verwandeln wir unsere Hauptstadt in eine strahlende Weltbühne für großartige Lichtkunst. Und weil es ein rundes Jubiläum ist, wird alles noch etwas größer, bunter und spektakulärer als je zuvor. Historische Monumente, berühmte Gebäude und beliebte Plätze werden zehn Nächte lang zu leuchtenden Stars. "Celebrating Freedom" ist das Motto unserer Jubiläumsedition. 35 Jahre nach dem Mauerfall wollen wir die Freiheit feiern. Denn was gibt es Wichtigeres und Schöneres als Freiheit, die uns so viele Möglichkeiten schenkt, unser Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten", so Birgit Zander, Veranstalterin und Leiterin des FESTIVAL OF LIGHTS.Weltpremiere: Konzert-Highlight mit Paul van Dyk und maßgeschneiderter 3D-Lichtkunst am 8. und 9. Oktober 2024 im Berliner DomAm 8. und 9. Oktober 2024 wird der Berliner Dom zum Erlebnisort für einzigartige musikalische und visuelle Eindrücke: Paul van Dyk präsentiert 'Escape Reality' in Zusammenarbeit mit dem Team des Festival of Lights Berlin. Die Besucher erwartet eine beeindruckende Licht- und Videoinstallation im Altarraum des imposanten Berliner Doms, die die musikalische Reise perfekt in Szene setzt. Klassiker wie For An Angel, Time Of Our Lives und Home werden in einer atemberaubenden audiovisuellen Inszenierung zu einem einmaligen Erlebnis verschmelzen.Viele internationale Künstler zeigen Ihre Beiträge auf Berlins WahrzeichenBeim 20. Jubiläums-Festival wird wieder ein "Festival of Lights-Award" vergeben. 20 internationale Künstler zeigen ihre Interpretationen von Freiheit auf Berlins Wahrzeichen. Unter allen Finalisten wird sowohl ein Publikums- als auch ein Jurypreis vergeben.Neben den Künstlern und Partnern des Festival of Lights zählt auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner zu den Gratulanten zum 20-jährigen Festival-Jubiläum: "Celebrating Freedom" erinnert uns daran, wie kostbar Freiheit ist. Freiheit ist uns nicht einfach geschenkt. Freiheit muss jeden Tag verteidigt, erkämpft und gelebt werden. In diesem Sinne: Freuen Sie sich mit mir auf ein unvergessliches Festival of Lights 2024, das die Freiheit feiert, die uns verbindet und sie in besonderer Weise zum Strahlen bringt", so Kai Wegner in seinem Grußwort als Schirmherr des Festival of Lights 2024.Zum 20. Mal in Folge: Kostenfreier Besuch des FestivalsDank Partnern und Sponsoren ist der Besuch des privat finanzierten FESTIVAL OF LIGHTS seit der Gründung 2005 jedes Jahr kostenfrei. "Wir freuen uns sehr darauf, Berliner sowie Gäste aus aller Welt zu faszinierender Lichtkunst und magischen Momenten in Berlin einladen zu dürfen", so Festivalleiterin Birgit Zander.Große und besondere Partner machen das Festival of Lights überhaupt erst möglichWie schon in den vergangenen Jahren hat die Festival-Leitung nicht nur die künstlerischen Inszenierungen, sondern auch die Sponsoren- und Partner-Auswahl in besonderer Weise kuratiert. Darunter sind in diesem Jahr große Namen wie LEGO, Potsdamer Platz, SAP, Renault, Sparda-Bank Berlin, Land Berlin, die WBM mit dem Nikolaiviertel, das Humboldt Forum, Wolt, Kleinanzeigen, KIDDINX mit Benjamin Blümchen, die CUPRA GARAGE BERLIN, Estée Lauder Companies, die Handwerkskammer Berlin, der Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V., WWF Deutschland, der VBB, das Ukrainische Institut in Deutschland, Beisheim Holding u.v.m.Dank an alle Unterstützer vom Regierenden Bürgermeister von BerlinDer Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner und Schirmherr des Festival of Lights 2024 würdigt in seinem Grußwort ausdrücklich auch den alljährlichen großen Einsatz des Festival-Teams für das einzigartige Kultur-Highlight: "Mein Glückwunsch zudem an dieser Stelle an alle, die für dieses außergewöhnliche Festival stehen: Die bereits bei den vergangenen 19 Ausgaben dafür gesorgt haben, dass es zu einem der beliebtesten und bekanntesten Lichtkunstfestivals der Welt werden konnte und die diese Erfolgsgeschichte fortschreiben - insbesondere den Veranstaltern, ihren Partnern sowie allen beteiligten Künstlern."Das Festivalprogramm finden Sie unter www.festival-of-lights.deDas gesamte Programm des diesjährigen Festival of Lights, alle Informationen zu Partnern und Gebäuden sowie eine übersichtliche Illuminationskarte finden Sie ab heute unter www.festival-of-lights.deBereits jetzt kann man auf der Festival-Website Tickets der beliebten Lightseeing-Touren buchen. Der zentrale Vermarkter der diesjährigen Lightseeing-Touren ist der Festivalpartner visitBerlin.Das FESTIVAL OF LIGHTS 2024 wird ermöglicht durch LEGO, Potsdamer Platz, SAP, Renault, Sparda-Bank Berlin, HAUPTSTADT MACHEN vom Land Berlin, WBM, das Humboldt Forum, Wolt, Kleinanzeigen, KIDDINX mit Benjamin Blümchen, die CUPRA GARAGE BERLIN, die Brustkrebs-Kampagne der Estée Lauder Companies, die Handwerkskammer Berlin, der Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V., WWF Deutschland, das Projekt i2023" vom VBB, das Ukrainische Institut in Deutschland, Commerz Real, visitBerlin, help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., Björn Schulz Stiftung, Illuseum Berlin, TV-Turm Alexanderplatz, Europäisches Parlament, Fischer & Lustig, Beisheim-Holding mit den Hotels The Ritz-Carlton Berlin & Berlin Marriott Hotel, Metropolitankapitel St. Hedwigs-Kathedrale