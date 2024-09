Man sah starke Märkte in den letzten Wochen, doch aktuell sehen wir einen Knick nach unten. Droht nun doch eine größere Wende gen Süden? Worauf liegt der Fokus, was lässt das Vertrauen vollends schwinden? Dr. Jörg Rahn, Fond-Manager und Fundamentalanalyst und Rüdiger Born, institutioneller Händler und Charttechniker, sprechen darüber, was nun zu erwarten ist und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...