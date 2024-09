EQS-News: Kapsch TrafficCom AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Kapsch TrafficCom AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung.



04.09.2024 / 20:49 CET/CEST

Kapsch TrafficCom - Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung. Wien, 4. September 2024 - In der heutigen ordentlichen Hauptversammlung von Kapsch TrafficCom AG wurden folgende Beschlüsse gefasst: Keine Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2023/24; Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/24.

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer, Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024/25 bestellt.

Beschluss des Vergütungsberichts 2023/24.

Beschluss der Vergütungspolitik für Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats.

Beschluss der Gesamtvergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2024/25 bis eine künftige Hauptversammlung eine andere Vergütung beschließt.

Frau Sonja Wallner und Herr Martin Fellendorf werden bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027/28 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt. Folgender Beschlussvorschlag wurde abgelehnt: Ermächtigung des Vorstands (a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre, (b) gem § 65 Abs 1b AktG die Veräußerung oder Verwendung eigener Aktien auch auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen und hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechts), (c) das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei. Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen. Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschafteten rund 4.000 Mitarbeiter*innen einen Umsatz von rund EUR 539 Mio.

