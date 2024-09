SHENZHEN, China, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im September 2021 wurde der Plan zur umfassenden Vertiefung der Reform und Öffnung der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone (Qianhai-Plan) veröffentlicht, um die zukünftige Entwicklung von Qianhai zu skizzieren. In den letzten drei Jahren hat Qianhai, ein Zentrum für die Erschließung auf hoher Ebene, Reformen und Innovationen vorangetrieben und greifbare Ergebnisse erzielt, wie die Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone kürzlich feststellte.



Durch Reformen und Öffnung soll Qianhai zu einem neuen Motor für den Aufbau der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) und der Shenzhen Pilot Demonstration Zone werden. Institutionelle Innovation ist eines der besonderen Merkmale von Qianhai. Bis heute hat Qianhai schrittweise das "Qianhai-Modell" für institutionelle Innovation in Schlüsselbereichen wie Investitions- und Handelserleichterung, finanzielle Offenheit und Innovation sowie rechtliche Innovation etabliert.

Es wurde eine Reihe innovativer Maßnahmen eingeführt, wie z. B. das administrative Bestätigungssystem für die Gewerbeanmeldung, eine integrierte Lizenz, ein System zur Aussetzung der Registrierung von Unternehmen und die Qianhai e-Services Hong Kong-Macao Station. Neueste Statistiken zeigen, dass Qianhai seit 2021 241 neue institutionelle Innovationsleistungen auf den Weg gebracht hat, womit sich die Gesamtzahl auf 835 erhöht. 36 davon werden landesweit gefördert, was einer Gesamtzahl von 94 entspricht. Laut dem von der Sun Yat-sen-Universität veröffentlichten Index für institutionelle Innovation in Chinas Freihandelszonen hat Qianhai drei Jahre in Folge den ersten Platz belegt.

Innovationen im Finanzbereich gelten als eine der institutionellen Innovationen mit den typischsten Qianhai-Merkmalen. In den letzten Jahren wurden hier eine Reihe von Richtlinien für Finanzinnovationen umgesetzt, die Aspekte wie die Finanzierung des Lebensunterhalts der Menschen, die Vernetzung des Finanzmarktes, die Entwicklung moderner Finanzindustrien, die Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels und grenzüberschreitender Investitionen sowie eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Finanzregulierung abdecken.

"Die tiefgreifende Atmosphäre der Finanzunternehmen in Qianhai ermöglicht es uns, nach Kooperationsmöglichkeiten zu suchen und einen Erfolg für beide Seiten zu erzielen", so Pan Rui, Präsident der WeLab Group in China. "Durch die erfolgreiche Umsetzung zahlreicher Finanzinnovationen hat sich Qianhai zu einem bevorzugten Ziel für Einwohner und Unternehmen aus Hongkong entwickelt, die in den Norden ziehen. Eine wachsende Zahl von Einwohnern und Unternehmen aus Hongkong hat sich in Shenzhen angesiedelt, um sich weiterzuentwickeln. Weitere Finanztalente aus Hongkong haben sich dafür entschieden, in Qianhai zu bleiben und zur zukünftigen Entwicklung beizutragen", fügte sie hinzu.

"Die neue Unternehmenskreditrichtlinie von Hongkong bietet einen neuen grenzüberschreitenden Finanzierungskanal für kleine und Kleinstunternehmen (KMU) wie uns, die sich in Qianhai weiterentwickeln möchten. In der Vergangenheit konnten die Betriebs- und Kreditunterlagen der Zentrale in Hongkong nicht dazu verwendet werden, unsere Zweigstelle in Qianhai bei der Beantragung von Bankkrediten zu unterstützen. Mit der Umsetzung der Hong Kong Enterprise Loan-Richtlinie und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei Kreditprüfungen zwischen Shenzhen und Hongkong wurden neue Kanäle für Bankdarlehen eröffnet", kommentierte You Zunni, der Leiter von Gangshun (Shenzhen) International Trade Co., Ltd.

LAiPIC ist auch einer der Nutznießer der institutionellen Innovationen in Qianhai. Als Reaktion auf den von Qianhai ins Leben gerufenen Homecoming-Aktionsplan verlegte das Unternehmen 2019 seinen Firmensitz zurück nach Qianhai. Auf dem Rückweg nach Hause stieß LAiPIC jedoch auf einige Schwierigkeiten. Zu dieser Zeit konnten digitale und kreative Unternehmen wie LAiPIC nicht unter der Kulturindustrie oder der Technologiebranche aufgeführt werden. Daher hatte das Unternehmen keinen Anspruch auf irgendeine Form von politischer Unterstützung. Um dieses Problem anzugehen, führten die zuständigen Behörden in Qianhai eine Vor-Ort-Recherche im Unternehmen durch und formulierten auf innovative Weise eine Vielzahl von Richtlinien für die digitale und kreative Industrie.

"Da sich die Branche schnell weiterentwickelt, wäre LAiPIC ohne die wertvolle Unterstützung oder die rechtzeitige Veröffentlichung von Unterstützungsrichtlinien möglicherweise nicht dort, wo es heute steht", sagte Quan Xinghui, Mitbegründer von LAiPIC. Als das Unternehmen während seiner rasanten Entwicklung auf einen Engpass stieß, konnte es durch die schnelle und effiziente Umsetzung dieser Richtlinien einen Maßstab setzen und das Wachstum der Branche erheblich vorantreiben.

Die Erfolge Qianhais bei der institutionellen Innovation in Schlüsselbereichen wie Recht, Finanzen und Regierungsangelegenheiten haben die Vorteile der institutionellen Innovation unter Beweis gestellt. Diese Innovation hilft Qianhai nicht nur, seine umfassenden Reformen zu beschleunigen, sondern gibt Qianhai auch neuen Schwung, um die umfassende Vertiefung der Reformen in der Greater Bay Area und sogar in China voranzutreiben. "Qianhai hat beispiellose politische Vorteile, und wir hoffen auch, dass Unternehmen in Qianhai weiterhin davon profitieren und größere Chancen ergreifen werden", kommentierte Pan Rui während des Interviews.

Quelle: Die Verwaltung der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone