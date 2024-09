In Spanien stieg der Kartoffelpreis im Vergleich zu der Vorwoche (die Woche vom 5. bis 11. August) um 1,2 %, so das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Lebensmittel (MAPA), das die Preiserhöhung auf 111,6 % im Vergleich zu dem Durchschnitt für die letzten fünf Jahre schätzt, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Der Preis für Kartoffeln ist in den...

