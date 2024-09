DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich laut dem Wirtschaftsbereicht "Beige Book" der US-Notenbank zuletzt etwas schlechter entwickelt. In drei Bezirken nahm die Wirtschaftstätigkeit leicht zu, die Zahl der Bezirke, die eine stagnierende oder rückläufige Aktivität meldeten, stieg aber von fünf im vorangegangenen Zeitraum auf neun. Das Beschäftigungsniveau blieb unterdessen insgesamt stabil. Vereinzelt wurde berichtet, dass Unternehmen nur notwendige Stellen besetzten, Arbeitszeiten und Schichten reduzierten oder die Gesamtbeschäftigung durch Fluktuation verringerten. Berichte über Entlassungen seien jedoch selten gewesen, heißt es im Beige Book. Der Lohnzuwachs sei insgesamt bescheiden gewesen, der Wettbewerb um Arbeitskräfte habe nachgelassen. In der Folge sei auch die Personalfluktuation zurückgegangen, weshalb Unternehmen weniger unter Druck gestanden hätten, Löhne und Gehälter zu erhöhen. Die Preise seien im Berichtszeitraum leicht gestiegen. Mit Blick auf die Zukunft dürfte sich den Umfragen zufolge der Preis- und Kostendruck in den kommenden Jahren stabilisieren oder weiter abschwächen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +140.000 Stellen zuvor: +122.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 229.000 zuvor: 231.000 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 1. Quartal: +0,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Veröff.: +0,9% gg Vq 1. Quartal: +3,8% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 55,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,0 Punkte zuvor: 51,4 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.529,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.947,50 -0,1% Nikkei-225 36.570,79 -1,3% Hang-Seng-Index 17.376,03 -0,5% Kospi 2.575,96 -0,2% Shanghai-Composite 2.781,17 -0,1% S&P/ASX 200 7.966,90 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Die Börsen folgen der Vorgabe der Wall Street, wo sich die Lage nach den schweren Verlusten am Dienstag zumindest etwas stabilisiert hatte, gestützt von weiter sinkenden Marktzinsen. Die Märkte warteten nun auf den US-Arbeitsmarktbericht für August am morgigen Freitag, heißt es, und welche Signale er bezüglich der konjunkturellen Lage in den USA sende. In Tokio geht die Talfahrt nach dem 4,2-prozentigen Vortageseinbruch etwas gebremst aber weiter. Gegenwind kommt vom weiter anziehenden Yen. An den chinesischen Aktienmärkten würden weiter die jüngsten insgesamt durchwachsen ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten verarbeitet, heißt es im Handel. Das Analysehaus Nomura geht davon aus, dass sich das Verbrauchervertrauen in China aufgrund des anhaltenden Abschwungs im Immobiliensektor nach der Pandemie nur schwer erholen wird. Unter den Einzelwerten sacken in Sydney Coronado Global Resources um über 16 Prozent ab. Das Unternehmen hat seinen Kohleproduktionsuausblick gesenkt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.974,97 +0,1% 38,04 +8,7% S&P-500 5.520,07 -0,2% -8,86 +15,7% Nasdaq-Comp. 17.084,30 -0,3% -52,00 +13,8% Nasdaq-100 18.921,40 -0,2% -37,34 +12,5% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 848 Mio 977 Mio Gewinner 1.428 770 Verlierer 1.352 2.030 Unverändert 84 64

Knapp behauptet - Im Spannungsfeld von Rezessionssorgen und sinkenden Marktzinsen kam es nach dem kräftigen Vortagesrücksetzer zu einem Stabilisierungsansatz. Die Stimmung blieb aber gedämpft. Dafür wurde weiter der zuletzt schwache ISM-Index des verarbeitenden US-Gewerbes verantwortlich gemacht. Viele Akteure übten sich auch in Zurückhaltung vor dem potenziell richtungsweisenden US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die am Mittwoch veröffentlichte Zahl der offenen Stellen fiel derweil niedriger als erwartet aus und schürte die Rezessionssorgen eher weiter. Vom Konjunkturbericht "Beige Book" der Fed gingen kaum Impulse aus. Nvidia gaben nach dem Kurseinbruch um fast 10 Prozent um weitere 1,7 Prozent nach. Einem Bericht zufolge hat das US-Justizministerium Nvidia und andere Unternehmen vorgeladen wegen möglichen Verstößen gegen Kartellgesetze. Enttäuschende Geschäftszahlen und eine Gewinnwarnung schickten Dollar Tree um 22,2 Prozent gen Süden. Verizon fielen um 3,4 Prozent. Informierten Personen zufolge ist das Unternehmen in Gesprächen zur Übernahme von Frontier Communications (+38%). U.S. Steel sackten um 17,5 Prozent ab. Der Stahlhersteller hatte gewarnt, er werde Werke schließen müssen, falls die geplante Übernahme durch die japanische Nippon-Steel scheitere. Zuletzt hatte sich die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris gegen den Deal ausgesprochen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,77 -9,9 3,86 -65,5 5 Jahre 3,56 -8,2 3,64 -44,3 7 Jahre 3,65 -7,5 3,73 -32,0 10 Jahre 3,76 -7,2 3,83 -12,0 30 Jahre 4,06 -6,1 4,12 9,3

Die Renditen waren weiter auf Talfahrt. Marktteilnehmer verwiesen auf die sogenannten Jolts-Daten zu den offenen Stellen, die wie tags zuvor der ISM-Index eher auf eine schwächere Wirtschaft hindeuteten. Am Zinsterminmarkt stieg die Wahrscheinlichleit für einen großen Zinsschritt nach unten am 18. September noch etwas weiter auf 45 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1079 -0,0% 1,1083 1,1058 +0,3% EUR/JPY 158,95 -0,2% 159,22 160,22 +2,1% EUR/GBP 0,8425 -0,1% 0,8431 0,8433 -2,9% GBP/USD 1,3150 +0,0% 1,3147 1,3112 +3,3% USD/JPY 143,45 -0,1% 143,64 144,91 +1,8% USD/KRW 1.336,51 +0,1% 1.334,60 1.341,48 +3,0% USD/CNY 7,1036 -0,1% 7,1125 7,1220 +0,1% USD/CNH 7,1004 -0,2% 7,1126 7,1128 +2,0% USD/HKD 7,7940 -0,0% 7,7966 7,7970 -0,2% AUD/USD 0,6723 -0,0% 0,6724 0,6710 -1,3% NZD/USD 0,6202 +0,0% 0,6186 0,6183 -1,9% Bitcoin BTC/USD 57.170,75 -1,6% 58.088,70 56.513,85 +31,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich im US-Handel parallel zu den fallenden Renditen am Anleihemarkt leichter - der Dollarindex gab um 0,5 Prozent nach. Sorgen über ein schwächeres US-Wirtschaftswachstum dürften letztlich risikoempfindliche Währungen aber eher treffen als den Dollar, während Yen und Franken zusammen mit dem Euro, wenn auch in geringerem Maße, von "Safe-Haven"-Strömen profitieren könnten, meinten die Devisenexperften der ING.

Im asiatisch dominierten Handel am Donnerstag steigt der Yen weiter auf den höchsten Stand seit Anfang Januar. Der Dollar fällt von 145,20 am frühen Mittwoch auf 143,81 Yen zurück. Zum einen ist der Yen angesichts der jüngst fragilen Lage an den Börsen als sicherer Hafen gesucht, andererseits wird er gestützt davon, dass in den USA Zinssenkungen avisiert sind, während die japanische Notenbank Zinserhöhungen in den Raum gestellt hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,43 69,2 +0,3% +0,23 -2,2% Brent/ICE 72,94 72,70 +0,3% +0,24 -3,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise standen erneut unter Druck. Marktteilnehmer erklärten die Preisrückgänge mit Konjunktur- und damit Nachfragesorgen, vor allem mit Blick auf China. WTI verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 69,20 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.496,40 2.495,34 +0,0% +1,06 +21,1% Silber (Spot) 28,27 28,33 -0,2% -0,05 +18,9% Platin (Spot) 910,67 907,50 +0,3% +3,17 -8,2% Kupfer-Future 4,05 4,04 +0,3% +0,01 +2,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg um 0,1 Prozent, gestützt vom schwächeren Dollar, sinkenden Marktzinsen und dem Sicherheitsbedürfnis der Anleger.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

JAPAN - Geldpolitik

Die japanische Notenbank sollte ihre Zinsen nach Ansicht von Ratsmitglied Hajime Takata weiter anheben, wenn sich die positiven wirtschaftlichen Trends wie das Lohnwachstum bestätigten. "Ich glaube, es ist notwendig, den Gang noch einmal zu wechseln, um den Grad der geldpolitischen Akkomodierung weiter anzupassen, und sozusagen eine Welt mit Zinssätzen zu schaffen", sagte Takata.

