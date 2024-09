EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

JOSE MARIA FUENTES SAEZ WIRD SALES MANAGER IBERIA FÜR LA FRANCAISE Paris, 5. September 2024: La Française, eine multi-spezialisierte Asset-Management-Gruppe und Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, freut sich, mit Wirkung vom 19. August die Ernennung von José María Fuentes Saez zum Sales Manager Iberia mit Sitz in Madrid bekannt zu geben. Fuentes Saez verstärkt das lokale iberische Team von La Française und berichtet an den Country Head Reyes Garcia-Reol. Reyes Garcia-Reol sagt: "Wir freuen uns, José María in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine technische Kompetenz, die er sowohl als Investmentanalyst als auch als Sales Director für komplexe Produkte erworben hat, wird eine wertvolle Bereicherung für La Française sein - insbesondere angesichts des breiten Angebots an Anlagelösungen, das innerhalb der Gruppe verfügbar ist." José María Fuentes Saez, 33, Sales Manager Iberia, La Française Fuentes Saez hat neun Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Er begann seine Karriere 2016 bei ING als Vertriebsmitarbeiter im Bereich Capital Markets, bevor er nach London zur UniCredit Bank AG als Analyst im Team Leveraged Finance/Debt Capital Market wechselte. 2019 wechselte er zur KDB Bank als Senior Credit Investment Analyst. Nach vier Jahren in London kehrte Fuentes Saez zur Bank Sabadell nach Madrid zurück und wurde zum Institutional Sales Director ernannt, der für den Verkauf von Private Debt- und Fixed Income-Produkten in ganz Europa und den USA verantwortlich war. Bevor er zu La Française kam, war Fuentes Saez als Corporate Derivates Sales Representative bei der Bank Sabadell für den Vertrieb von Devisen-, Zins- und Rohstoffderivaten an mittlere und große spanische und portugiesische Unternehmen zuständig. Fuentes Saez hat einen Bachelor of Arts in Business and Economics von der Universität San Pablo CEU und einen Executive Master in Finance von der ESADE. Fuentes Saez verfügt über ein EFPA-Zertifikat.

Über La Française La Française bietet ein spezialisiertes auf Überzeugungen basierendes Investmentfondsangebot, das Wertentwicklung und Nachhaltigkeit in allen Anlageklassen vereint. Unser Multi-Expertise-Modell ermöglicht es unseren Managern, sich voll und ganz auf ihr Fachgebiet zu konzentrieren. Unsere Teams, die sich dem verantwortungsbewussten Investieren verpflichtet fühlen, bauen Spitzenkompetenz in den vielen Aspekten von ESG auf, die sich in allen unseren Aktivitäten und Analysen niederschlägt. Unser partnerschaftlicher Ansatz bei der Kundenbeziehung in Verbindung mit der Kreativität unserer Teams ermöglicht die Entwicklung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die für unterschiedliche Bedürfnisse und Anlageziele geeignet sind. Unser Fachwissen umfasst börsennotierte und nicht börsennotierte Vermögenswerte, einschließlich Immobilien. Seit 1. Januar 2024 gehört die La Française Gruppe zu 60 % der Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und zu 40 % der Regionalbank Crédit Mutuel Nord Europe, einem Mitglied der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Weitere Informationen auf la-francaise.com La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

