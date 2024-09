Das Angebot spannender Smart-Home-Lösungen von Aqara wächst beständig. Im Rahmen der IFA präsentiert das Unternehmen viele Neuheiten für den europäischen und internationalen Markt von Heimsicherheit und smarter Beleuchtungs- sowie Wassersteuerung über KI-Sprachfunktionen und neue Partner-Integrationen mit Home Assistant und Tesla bis zum anhaltenden Engagement für den Matter-Standard.

Aqara, ein weltweit führender Anbieter und Pionier im Bereich IoT, stellt heute eine Auswahl innovativer Lösungen und Technologien aus dem Bereich Smart Home vor. Im Fokus stehen mehr Sicherheit, mehr Energieeffizienz und erhöhte Kompatibilität. Mit Home Assistant und Tesla gibt es zudem zwei neue Partner-Integrationen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240905010091/de/

Aqara Previews New Smart Home Tech at IFA 2024 (Photo: Business Wire)

Das Unternehmen erweitert sein Angebot im Bereich der Haus-Sicherheit und Überwachung mit einer Reihe von Produkten: Die 4-MP-Überwachungskamera Camera Hub G5 Pro ist für den Außeneinsatz optimiert und bietet Farbnachtsicht. Die Garagensteuerung Garage Door Controller T2 Kit ermöglicht die smarte Steuerung von bis zu zwei Garagentoren. Die Ventilsteuerung Valve Controller T1 und ein neuer Rauchmelder schützen Objekte vor Feuer- und Wasserschäden.

Zudem verbessert das Unternehmen kontinuierlich die Kompatibilität sowie Nutzerfreundlichkeit seines Smart-Home-Portfolios und erweitert in diesem Zuge das Sortiment Thread-fähiger Geräte um einen innovativen Ansatz, der sowohl Thread- als auch Zigbee-Kommunikation ermöglicht. Aqara ergänzt das Angebot an Produkten zum Energie-Management auf dem europäischen Markt um neue Thread-fähige Wandschalter wie den Light Switch H2 EU, den Dimmer Switch H2 EU und den Shutter Switch H2 EU. Smarte und atmosphärische Beleuchtung kommt mit der Thread-fähigen LED Bulb T2 ins Haus. Darüber hinaus präsentiert Aqara mit dem Aqara Voice Mate H1 neue KI-gestützte Sprachfunktionen. Dabei handelt es sich um ein batteriebetriebenes Zubehör, das mit dem Hub M3 zusammenarbeitet und die Interaktion mit dem Aqara Copilot ermöglicht.

Aqara investiert zudem weiter in Matter. Das gesamte Portfolio soll entsprechend um Unterstützung und neue Funktionen erweitert werden. Der Fahrplan für die Zukunft stellt die Weichen für neue Möglichkeiten der Integration, der Automatisierung und smarter Steuerung sowie intelligentes Energiemanagement. Aqara präsentiert die neuen Produkte zusammen mit fortschrittlichen Technologien und ausgewählten Prototypen auf der IFA 2024 in der Messe Berlin in Halle 1.2 an Stand 329

Mehr Sicherheit für jedes Zuhause

Camera Hub G5 Pro Die erste für den Außeneinsatz optimierte Überwachungskamera von Aqara ist als PoE- und WiFi-Version erhältlich, bietet Farbnachtsicht und erkennt mit Hilfe interner KI-Funktionen Gesichter, Fahrzeuge, Haustiere und Pakete. Dadurch hilft die 4-MP-Kamera Hausbesitzern dabei, ihr Grundstück in Echtzeit zu überwachen und mögliche Eindringlinge abzuschrecken. Sämtliche Videos (Liveübertragungen und Aufzeichnungen) sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt, und der eMMC-Speicher kann wahlweise sowohl mit der Cloud als auch mit lokalen NAS-Servern synchronisiert werden. Die G5 Pro zeichnet sich zudem durch ihre Kompatibilität mit einer großen Auswahl wichtiger Plattformen aus dazu gehören beispielsweise Apple Home (einschließlich HomeKit Secure Video), Alexa, Google Home und SmartThings. Die RTSP-Unterstützung ermöglicht zudem Streaming zu NVRs und Videoservern. Ein integrierter Zigbee-3.0-Hub stellt die Verbindung von außen nach innen her.

Garage Door Controller T2 Kit Das Garage Door Controller T2 Kit bringt mehr Komfort und Sicherheit in einen Teil des Smart Homes, der oft vergessen wird: die Garage. Bis zu zwei Garagentore können gesteuert, überwacht und so in ein ganzheitliches Smart Home integriert werden. Der kabellose Sensor macht die Bedienung besonders bequem und ermöglicht den Zugriff über Geofencing, Sprachassistenten, mobile Apps oder Automatisierungen. In Verbindung mit einem kompatiblen Aqara Hub unterstützt das Garage Door Controller T2 Kit unter anderem Alexa, HomeKit, Google Home und andere Matter-fähige Plattformen und kommuniziert nahtlos mit anderen smarten Geräten von Aqara oder anderen Drittanbietern.

Valve Controller T1 Der Valve Controller T1 kann mit Sensoren wie dem Aqara Wasserlecksensor verbunden werden und bei Austritt von Wasser oder Gas die entsprechende Zufuhr abdrehen. So lässt sich das eigene Zuhause schützen, auch wenn niemand anwesend ist. Der Valve Controller T1 ist mit Hebel- und Klappenventilen an DN15-, DN20- und DN25-Rohren kompatibel und ist durch sein kabelloses, Heimwerker-geeignetes Design für die unkomplizierte Nachrüstung geeignet. Die Installation erfordert keine Änderung der bestehenden Rohrleitung und keine Neuverkabelung.

Smoke Detector Der Rauchmelder von Aqara ist mit einer leistungsstarken Sirene ausgestattet und löst beim ersten Anzeichen von Rauch einen Alarm mit bis zu 85 Dezibel Lautstärke aus. Zusätzlich aktiviert er alle mit einer Sirene ausgestatteten Aqara-Hubs und andere angebundene Rauchmelder im ganzen Haus. Der Smoke Detector basiert auf dem Zigbee-Protokoll und ist durch die extrem lange Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren sehr wartungsarm.

Erweitertes Portfolio für Energiemanagement und Beleuchtung mit Thread-Unterstützung

Wandschalter der H2 EU Serie Aqara erweitert das Angebot an Lösungen für das Energie-Management auf dem europäischen Markt um neue Thread-kompatible Wandschalter. Dazu gehören der Light Switch H2 EU, der Dimmer Switch H2 EU und der Shutter Switch H2 EU. Die drei Wandschalter unterstützen sowohl Thread- als auch Zigbee-Kommunikation, sodass Anwender von der nahtlosen Kompatibilität zu verschiedenen Plattformen profitieren. Das Thread-Protokoll ermöglicht native Matter-Kompatibilität. Das Zigbee-Protokoll ermöglicht zusätzliche Funktionen wie die Energie-Überwachung und die Entkopplung des Schalters von den Lichtkreisen, sodass smarte Leuchten gesteuert werden können. Die Wandschalter der H2 EU Serie lassen sich durch den Einsatz innovativer Technik zudem sowohl in Häusern mit oder ohne Nullleiter verwenden. Das erleichtert die Installation für Heimwerker erheblich.

LED Bulb T2 Die Thread-kompatiblen Glühbirnen der Produktreihe LED Bulb T2 sind der Neuzugang unter den Lösungen für smarte Beleuchtung von Aqara und sind jeweils in zwei Versionen verfügbar. Die RGB-CCT-Version deckt ein ultraweites Spektrum an abstimmbaren Weißtönen (2000-9000K) und 16 Millionen lebendigen Farben ab. Die CCT-Version sorgt mit hochwertigem weißem Licht für produktive und stimmungsvolle Atmosphäre. Die LED-Glühbirne unterstützt sowohl Thread- als auch Zigbee-Kommunikation und lässt sich somit in nahezu jedes Smart Home integrieren. Die neue T2-Serie umfasst E26-, E27- und GU10-Glühbirnen.

Neue Matter-Funktionen und Partner-Integrationen

Advanced Matter Bridging Diese Funktion wird für den Hub M3 verfügbar und ermöglicht das Synchronisieren von Bedingungen ("wenn") und Aktionen ("dann") aus der Aqara Home App in Matter-Apps von Drittanbietern. Nutzern eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten für Automatisierungen, da sich bisher Aqara exklusive Bedingungen und Aktionen (z. B. die Handgestenerkennung oder die Aktivierung der "Auto-Cruise"-Funktion der Kamera) auf andere Plattformen übertragen lassen.

Partnerschaft Home Assistant Aqara kündigt die Teilnahme am "Works with Home Assistant"-Programm an, die der großen Nutzerschaft von Home Assistant eine verbesserte Nutzererfahrung bietet. Zu den ersten zertifizierten Produkten gehören der Hub M3, das Smart Lock U200 und der Tür und Fenstersensor P2. Im Laufe der kommenden Monate sollen weitere Produkte von Aqara zertifiziert werden.

Integration für E-Autos von Tesla Elektrische Fahrzeuge von Tesla lassen sich nun in Aqara Home Automatisierungen und damit in Smart-Home-Routinen einbinden. Das ermöglicht beispielsweise das Aufladen des Fahrzeugs außerhalb der Spitzenzeiten, wenn die Stromtarife niedriger sind, oder individuelle Routinen wie das Starten der Klimaanlage im Fahrzeug, sobald die Kaffeemaschine an einem Wochentag morgens anspringt.

Intuitive Sprachsteuerung mit Privatsphäre

Voice Mate H1 Der Voice Mate H1 macht das Smart-Home-System von Aqara noch komfortabler und ermöglicht intuitive Sprachsteuerung ohne den Einsatz eines Smartphones. Das batteriebetriebene und besonders kompakte Zubehör für den Aqara Hub M3 ermöglicht Nutzern durch ein integriertes Mikrofon die Nutzung des Gen-AI-fähigen Aqara Copilot von jedem Raum aus. Im Gegensatz zu vielen anderen Sprachassistenten ist der Voice Mate H1 allerdings nicht ständig aktiv, um bei der Nennung eines Signalwortes zu reagieren. Stattdessen bleibt er für einen maximalen Schutz der Privatsphäre im Ruhezustand und wird nur aktiviert, wenn er vom Benutzer angehoben wird.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240905010091/de/

Contacts:

Für Medienanfragen:

media@aqara.com