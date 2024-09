(shareribs.com) London 05.09.2024 - Die Ölpreise können sich am Donnerstag leicht erholen. Gleichzeitig bleibt Rohöl der Sorte WTI unter der Marke von 70 USD. API meldet deutlichen Rückgang der Rohölbestände. Wie das API gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 7,4 Millionen Barrel gesunken. Dies lag deutlich über den Erwartungen eines Rückgangs von 900.000 ...

