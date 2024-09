Staufen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mehr Optionen für reibungslosere Bioprozess-Workflows und höhere DatensicherheitIKA, ein weltweit tätiges Unternehmen für Labor- und Analysegeräte sowie Prozesstechnik, erweitert sein Sortiment an Zubehör und Sensoren für den preisgekrönten HABITAT research Bioreaktor. Dieser 3-in-1 Bioreaktor, Fermenter und Photobioreaktor bietet nun zusätzliche Werkzeuge, die den Forschern von heute noch mehr Möglichkeiten bieten und die Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Datenqualität verbessern."Wir haben den HABITAT research Bioreaktor mit neuem, fortschrittlichem Zubehör und intelligenten Sensoren auf die nächste Stufe gehoben, um Wissenschaftlern schnellere und zuverlässigere Ergebnisse zu ermöglichen", sagte Dr. Dennis Stibane, Global Business Development Manager für Bioprozesslösungen bei der IKA-Gruppe. "Diese Verbesserungen bauen auf den etablierten Standards von HABITAT in Bezug auf Leistung und Benutzerfreundlichkeit auf. Sie spiegeln über 100 Jahre IKA-Expertise wider und zeigen unser Engagement, unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Unsere neuesten Zubehörteile und Sensoren, die auf Grundlage von Kundenfeedback eingeführt wurden, verbessern die Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision des Bioreaktors, und ermöglichen es Wissenschaftlern, sich mit reibungsloseren Arbeitsabläufen und präziseren Daten auf ihre Forschung zu konzentrieren."Zu den neuen Zubehörteilen gehören der Tisch-Deckelhalter, der Probeflaschenhalter, der Adapter für höhenverstellbare Sensoren und der flexible, abknickbare Abgaskondensator. Diese Ergänzungen bieten verbesserte Ergonomie, sichere Handhabung und präzisere Sensorplatzierung, wodurch das Autoklavieren und andere Prozesse bequemer und effizienter werden.IKA stellt außerdem eine Reihe neuer Sensoren vor, darunter den Abgasanalysator, den invasiven Biomassesensor, den nicht-invasiven Biomassesensor, den Zellviabilitätssensor und verschiedene digitale Sensoren für pH-, DO- und Erdmessungen. Diese Sensoren liefern Echtzeitdaten und verbessern die Prozesskontrolle und gewährleisten optimale Forschungsbedingungen.Über HABITATDer 2022 eingeführte Bioreaktor HABITAT research (https://www.ika.com/en/Products-LabEq/Bioreactors-pg233/Overview-cph.html?utm_source=press_release&utm_medium=organic&utm_campaign=habitat_accessories_sensors_Sep_2024&utm_content=pr_1) von IKA kombiniert langjährige Expertise in der Laborausrüstung mit modernster Bioprozessforschung. Der preisgekrönte Tischbioreaktor setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Mischen, Temperaturkontrolle, Automatisierung, Sicherheit und Ergonomie. Er vereint alle Funktionen eines Bioreaktors, Fermenters und Photobioreaktors und bietet eine vielseitige und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Zellkultur, Fermentation und phototropher Kultivierung. Entwickelt, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Wissenschaft gerecht zu werden, unterstützt HABITAT die reproduzierbare und standardisierte Kultivierung verschiedener Zelltypen und bietet eine leistungsstarke und platzsparende Lösung für kontrollierte Studien.Für weitere Informationen zu den neuesten Updates von HABITAT besuchen Sie den Download-Bereich von HABITAT (https://www.ika.com/ika/pdf/flyer-catalog/202408_Habitat_Product_news_IWS_EN.pdf).Über IKABei IKA stehen Innovation und Qualität seit über einem Jahrhundert an erster Stelle. Gegründet im Jahr 1910, ist IKA einer der weltweit führenden Hersteller von Labor- und Prozesstechnik und engagiert sich für die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und industriellen Anwendungen. Wir bedienen Branchen wie Life Sciences, Pharmazie und Chemie und tragen dazu bei, Fortschritte zu erzielen und das Leben zu verbessern. Mit über 900 Mitarbeitern an 16 Standorten auf vier Kontinenten liefert IKA fortschrittliche Lösungen und außergewöhnlichen Kundenservice. Mit Hauptsitz in Staufen, Deutschland, ist IKA ein vertrauenswürdiger Partner für führende Unternehmen, Wissenschaftler, Forscher und Innovatoren weltweit.Für weitere Informationen über IKA besuchen Sie die Unternehmensseite von IKA (https://www.ika.com/en).Kontakt:Anita Klapan,Global Marketing Manager Bioprocessing Solutions,IKA-Werke GmbH & Co. KG,Phone:+49 7633 831-143,E-Mail: sales@ika.dePhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2496267/IKA_Werke_GmbH_Co_KG.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2496268/IKA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ika-stellt-neues-zubehor-fur-habitat-research-bioreaktor-vor-302238232.htmlOriginal-Content von: IKA Werke GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176110/5857985