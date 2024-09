Hagen (ots) -Viele Kosmetikerinnen kämpfen damit, ihr Studio profitabel zu führen: Trotz hoher Investitionen und harter Arbeit bleibt der finanzielle Erfolg häufig aus. Ein regelmäßiges Einkommen von 10.000 Euro pro Monat scheint für viele ein unerreichbares Ziel.Mit den richtigen Maßnahmen kann jede Kosmetikerin ihr Studio auf Kurs bringen und ihre Umsätze erhöhen. Besonders wichtig dafür sind gezielte Kundenansprache, effektives Zeitmanagement und die Optimierung von Dienstleistungen. Welche fünf Schritte besonders effektiv sind, um den Umsatz zu steigern, wird im folgenden Beitrag beleuchtet.Schritt 1: Anpassung des persönlichen MindsetsErfolg beginnt im Kopf - dementsprechend negativ wirken sich Zweifel und dysfunktionale Glaubenssätze auf die Umsätze eines Unternehmens aus. In der Kosmetikbranche ist dennoch häufig ein besonders ausgeprägter Pessimismus zu beobachten. Inhaberinnen von Kosmetikstudios gehen überdurchschnittlich oft davon aus, dass regelmäßige monatliche Umsätze von 10.000 Euro geradezu utopisch sind. Doch das entspricht nicht der Realität. Pro Monat fallen in der Regel 21 Arbeitstage an. Verteilt man 10.000 Euro gleichmäßig auf diese 21 Tage, ergibt das tägliche Einnahmen in Höhe von 476,19 Euro. Bei einem achtstündigen Arbeitstag muss die Kosmetikerin demnach 59,52 Euro pro Arbeitsstunde verdienen, um auf einen Monatsumsatz von 10.000 Euro zu kommen - ein Ziel, das mit der entsprechenden Strategie gut zu erreichen ist.Schritt 2: Entwicklung eines grundsätzlichen KonzeptsSobald die Kosmetikerin verinnerlicht hat, dass es nur eine Frage der Strategie ist, fünfstellige Monatsumsätze zu generieren, muss sie im nächsten Schritt ein Konzept entwickeln, um pro Arbeitstag knapp 500 Euro zu verdienen. Dafür kommen grundsätzlich zwei Strategien infrage: Kosmetikerinnen können viele eher günstige Behandlungen durchführen oder mit wenigen kostspieligen Anwendungen ihr Ziel erreichen. Während die Kundenakquise bei den günstigeren Behandlungen meist leichter fällt, ist es bei den teureren Anwendungen schwieriger, genug Kundinnen zu finden, die bereit sind, für die angebotene Leistung zu bezahlen. Letztlich sind jedoch beide Konzepte erfolgversprechend.Schritt 3: Festlegen der individuellen ArbeitszeitNachdem das Konzept entwickelt wurde, werden mögliche Termine und damit die Arbeitszeiten der Kosmetikerin festgelegt. Als selbstständige Unternehmerin kann die Studiobetreiberin frei entscheiden, wann sie ihre Dienstleistungen durchführen möchte. Zu kurze Arbeitszeiten oder ausschließlich vormittags geöffnete Stunden werden sich jedoch langfristig negativ auf den Erfolg des Kosmetikstudios auswirken, weil Kundinnen dann keine passenden Termine für die gewünschten Behandlungen finden.Schritt 4: Auswahl der angebotenen Behandlungen und Festsetzen der PreiseErst im vierten Schritt geht es an die Feinabstimmung des Konzepts. Hier legt die Kosmetikerin fest, welche Behandlungen und Anwendungen sie zu welchem Preis anbieten möchte. Während es mit den eher günstigen Dienstleistungen wie Fußpflege, Nageldesign oder Wimpernverlängerungen einfacher ist, entsprechend viele Kundinnen anzusprechen, müssen die teureren Behandlungen wie Microneedling, Permanent Make-up, Bodyforming-Maßnahmen oder dauerhafte Haarentfernungen häufig besser vermarktet werden. Dafür sind deutlich weniger Anwendungen pro Tag ausreichend, um den anvisierten fünfstelligen Monatsumsatz zu erzielen.Kosmetikerinnen, die mehr über die passenden Behandlungen erfahren wollen, finden diese hier unter: https://ressourcen.beautyholic.de/kostenloser-ratgeber-beliebteste-behandlungen/Schritt 5: Durchführung von Marketingmaßnahmen zur Generierung von NeukundenNachdem das Kosmetikstudio strategisch auf Erfolgskurs gebracht wurde, müssen sich Studiobetreiberinnen auf einen konstanten Zustrom an neuen Kundinnen konzentrieren. Dazu sind entsprechende Marketingmaßnahmen erforderlich, zum Beispiel Präsenz in den Sozialen Medien. Darüber hinaus gilt es, die Kundenbindung bei Bestandskunden zu erhöhen. So werden die Monatsumsätze langfristig stabilisiert, was weitere Möglichkeiten für Wachstum und Skalierung des Kosmetikstudios eröffnet.Über Banu Suntharalingam:Banu Suntharalingam ist Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic. Gemeinsam mit ihrem Team hilft sie selbstständigen Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios zum geschäftlichen Erfolg. Dabei hat sie sich auf die Kundengewinnung spezialisiert. Weitere Informationen unter: https://beautyholic.de/Pressekontakt:BeautyholicVertreten durch:Banu Suntharalingamhttps://beautyholic.deE-Mail: info@beautyholic.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Beautyholic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159840/5857976