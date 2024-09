Nach dem Rücksetzer am Dienstag (-3,7%) hat die Netflix-Aktie zur Wochenmitte wieder nach oben gedreht und 0,7% auf 679,68 USD zugelegt. Rückblick: Ausgehend vom Korrekturtief bei 587,04 USD hatte sich die Netflix-Aktie in den vergangenen Wochen um rund 21% erholt und war am 20. August bis auf das neue Allzeithoch bei 711,33 USD gestiegen. ...

