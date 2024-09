München - Vor dem israelischen Generalkonsulat in München sollen am Donnerstagmorgen mehrere Schüsse gefallen sein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die "Süddeutsche Zeitung" bezieht sich unter anderem auch auf das Video eines Anwohners.



Die Polizei selbst teilte mit, dass im Bereich der Briennerstraße und dem Karolinenplatz ein "größerer Einsatz" laufe und man "mit zahlreichen Einsatzkräften" vor Ort sei. Die Einsatzörtlichkeit befinde sich im Bereich des NS-Dokumentationszentrums. Auch ein Hubschrauber sei in der Luft.



Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Ob es einen Zusammenhang mit dem Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972 gibt, der auf Donnerstag fällt, war zunächst unklar.

