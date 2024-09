Köln (ots) -Pre-loved-Kreationen vom Mittelalter bis zur Klassik bei den Tagen Alter Musik in Herne // Original-"Idomeneo" von W.A. Mozart // VVK-Start am 5. SeptemberDass sich Musikerinnen und Musiker seit frühester Zeit immer wieder aus dem Ideenreservoire ihrer Kollegen und Vorgänger als einer Art Ideen-Wertstoffhof bedient haben und dadurch geistreiche neue Klanggebilde entstanden sind, zeigen die diesjährigen TAGE ALTER MUSIK IN HERNE in neun Konzerten an vier Tagen vom 14. bis 17. November 2024. Die 48. Ausgabe des international führenden Originalklangfestivals findet unter dem Motto "REDUCE - REUSE - RECYCLE" statt und präsentiert Pre-loved-Kreationen vom Mittelalter bis zur Klassik. Veranstalter des Festivals sind das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne. Der Kartenvorverkauf startet am 5. September (Reservix)."Die neue Ausgabe der TAGE ALTER MUSIK IN HERNE wirft einen Blick hinter die Kulissen von musikalischen Aufbereitungs- und Wiederverwendungsmechanismen. Wir zeigen, dass Ideen-Upcycling eine hochkreative Disziplin ist, und konzentrieren uns dabei auf die gelungensten Best-Practice-Cases über sieben Jahrhunderte hinweg", so Richard Lorber, programmverantwortlicher WDR 3-Redakteur.Nachhaltigkeit in der Musik aus sieben JahrhundertenDas Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne erwarten namhafte Größen und aufregende Newcomer der Originalklang-Szene. Internationale Gäste sind u. a. das B'Rock Orchestra aus Belgien, die spanische Formation Tasto Solo oder die schweizerischen Voces Suaves. In den Casts finden sich klingende Namen wie die Mezzosopranistinnen Anna Lucia Richter und Marianne Beate Kielland, die Sopranistin Deborah Cachet oder der Cembalist Mahan Esfahani, der mit einem Soloprogramm vertreten ist.Auch die Bühnenmusik-Raritäten, die traditionell einen Schwerpunkt des Festivals bilden, setzen auf Fundstücke wie das Oratorium "Gesù al Sepolcro" von Giacomo Antonio Perti (Bologna, nach 1704) vom Ensemble Arsenale Sonoro aus Italien oder die Mozart-Oper "Idomeneo" in der selten gespielten Münchener Originalfassung von 1781 mit dem Helsinki Baroque Orchestra und der Zürcher Sing-Akademie.Das Kölner Ensemble Ludus Instrumentalis um den Violinvirtuosen Evgeny Sviridov, die Berliner Renaissance-Formation Capella de la Torre um die Schalmeispielerin Katharina Bäuml und das Ensemble Per-Sonat der Mittelalter-Spezialistin Sabine Lutzenberger mit einem Programm aus Santiago de la Compostela bringen weitere Facetten in das Festival-Programm.Ergänzt wird das Programm mit einem Werkstattkonzert unter dem Titel "Altes neu gedacht" mit Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln sowie mit Foyerkonzerten mit dem Ensemble Caterva Musica. Eine Verkaufsausstellung mit Musikalien und Labels und ein Workshop der Jugendkunstschule Herne zum Thema "Re-use" im Foyer des Kulturzentrums runden das Rahmenprogramm ab.Das Kulturradio WDR 3 ist programmverantwortlich und sendet alle Konzerte via UKW, DAB+, Internet und Satellit sowie online in der WDR 3 App und im WDR 3 Konzertplayer über WDR3.de.Die WDR 3-Sendetermine und weitere Informationen gibt es online und am WDR 3 Servicetelefon unter 0221-56789 333.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100EMail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5858064