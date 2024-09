Mainz (ots) -Künstliche Intelligenz hält immer mehr Einzug in den Alltag. Welche Chancen und Risiken sind mit dem Einsatz von KI verbunden? Die sechsteilige Dramaserie "Concordia - Tödliche Utopie" greift diese Frage auf fiktionaler Ebene auf, zu sehen ab Samstag, 14. September 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek. Rund um den Start der Serie setzen sich ZDF und 3sat im Programmschwerpunkt "KI - die neue Realität?" in Dokumentationen, Beiträgen und Diskussionen mit dem Thema KI auseinander."KI berührt fast alle Lebensbereiche und stellt uns als Gesellschaft vor vielfältige neue Herausforderungen, mit denen wir uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk intensiv beschäftigen", so Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke. "Ausgehend von dem neuen Serien-Highlight 'Concordia - Tödliche Utopie' gibt es ein vielfältiges Programm, in dem ganz unterschiedliche Aspekte betrachtet und verschiedene Perspektiven eingenommen werden. Dadurch lernen wir auch gemeinsam mehr über den Umgang mit KI. Denn in einer Welt mit Künstlicher Intelligenz sind neue Medienkompetenzen gefragt, um den Blick für die Fakten nicht zu verlieren.""Concordia - Tödliche Utopie" mit Christiane Paul, Jonas Nay und Steven SowahDie schwedische Stadt Concordia ist eine wahr gewordene soziale Utopie: Eine lückenlose Überwachung sorgt seit 20 Jahren für ein freies, gerechtes und sicheres Zusammenleben. Doch dann wird ein Einwohner Concordias ermordet und die sicher geglaubte KI gehackt und manipuliert. Ist das visionäre Projekt zum Scheitern verurteilt? Das ZDF zeigt die internationale Koproduktion "Concordia - Tödliche Utopie" (DE/FR/JP 2024; Regie: Barbara Eder, Produzent: Frank Doelger) ab Samstag, 14. September 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek sowie am Sonntag, 20. Oktober, und Montag, 21. Oktober 2024, jeweils ab 22.15 Uhr mit drei Folgen im Programm. "Concordia" ist eine internationale Produktion der Intaglio Films (ein Gemeinschaftsunternehmen von ZDF Studios und Beta Film) für ZDF, MBC, Francé Télévisions und Hulu Japan.Der Themenschwerpunkt "KI - die neue Realität?" in ZDF und 3satIn "KI-Revolution - Der Aufstieg der Maschinen" in ZDFinfo (ab 10. September 2024, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathek) stellt Wissenschaftsjournalist Miles O'Brien vor, wie Forschende mithilfe von KI die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen wollen, ob in der Medizin oder in puncto Klimawandel. Die Dokumentation "Der Preis der Sicherheit - Wie real ist die KI-Welt von 'Concordia'?" (ab 14. September 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek) beleuchtet das Thema KI und Überwachung. "plan b: Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft - Gegen den Hunger in der Welt" (ab 14. September 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek) zeigt, wo die Chancen und Grenzen von KI in der Lebensmittelproduktion liegen.Journalist und Moderator Eric Mayer testet in "NANO", dem gemeinsamen Wissenschaftsmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD, das Potenzial von KI im Selbstversuch (ab 14. September 2024, 10.00 Uhr, in der 3satMediathek und in der ZDFmediathek). Das "heute journal" (15. September 2024, 21.45 Uhr, im ZDF) spricht unter anderem mit dem KI-Experten Josef Hochreiter."Volle Kanne" widmet der Frage, wie KI unser Leben verändert, eine Schwerpunktsendung (16. September 2024, 9.05 Uhr, im ZDF). Gast im Studio ist die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel. "37°" setzt sich mit KI in der Trauerbewältigung auseinander (ab 16. September 2024 in der ZDFmediathek).Wie KI uns überwacht, fragt Harald Lesch in "Terra X" (ab Samstag, 14. September 2024, in der ZDFmediathek), und in "Terra X Lesch & Co"(18. September 2024, 18.30 Uhr, auf YouTube) führt er eine Live-Debatte zum Thema. ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf stellt mit ihrem Team im "auslandsjournal frontlines" den Einsatz von KI im Krieg vor (ab 24. September 2024, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek). Das Debattenformat "13 FRAGEN" (ab 25. September 2024, 17.00 Uhr, in der ZDFmediathek und im YouTube-Kanal "unbubble") und die 3sat-Dokumentation "Künstliche Musik - Die KI-Revolution im Pop" (in der 3satMediathek) beleuchten dagegen die Auswirkungen der neuen Technologie auf die Kulturbranche. Hier die Übersicht in der Pressemappe im ZDF-Presseportal. (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/ki-die-neue-realitaet)Eine Umfrage unter 1000 jungen Erwachsenen zum Thema KI, beauftragt vom ZDFIm Hinblick auf den Themenschwerpunkt "KI - die neue Realität?" und das Serien-Highlight "Concordia - Tödliche Utopie" hat das ZDF eine repräsentative Umfrage zum Thema KI unter 1000 jungen Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren in Deutschland in Auftrag gegeben, die auch in Beiträge des Programmschwerpunkts einfließt. Der Frage "Wärst Du bereit, Dich komplett von einer KI überwachen zu lassen, wenn Du im Gegenzug persönliche Sicherheit und Datenschutz garantiert bekommst?" stimmten 35,8 Prozent der Befragten eher oder sogar ganz zu. Und 43,9 Prozent könnten sich tendenziell vorstellen, sich einen Chip implantieren zu lassen, der in Echtzeit ihren Gesundheitszustand überwacht und die Daten von einer KI auswerten lässt. Weitere Umfrageergebnisse sind in der Pressemappe "KI - die neue Realität?" 