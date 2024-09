Köln (ots) -Der erste App-kompatible Multi-Haarstyler und -trockner, der es mit nur einem Knopfdruck ermöglicht, Locken individuell zu kreieren. Die Erweiterung um drei neue Aufsätze verbessert die Vielseitigkeit und die Leistung des Multi-Haarstylers. Entwickelt für alle Haartypen. Ohne Hitzeschäden.Mit dem ersten App-kompatiblen Tool aus dem Haarpflege-Bereich von Dyson, dem Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner, trifft Konnektivität auf Beauty. Das weltweit renommierte und prämierte Tool ist jetzt mit kabelloser Bluetooth®-Technologie ausgestattet, die das Styling erleichtert und optimiert. Nutzer*innen können ihr Haarprofil personalisieren und mit nur einem Knopfdruck automatisch Locken kreieren, stylen und fixieren. Die Vielseitigkeit des Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstylers und -trockners wurde mit drei neuen Aufsätzen verbessert, so dass nun insgesamt 19 verschiedene Aufsätze für den Airwrap erwerblich sind. Der Konische Airwrap Lockenaufsatz sorgt für perfekte Locken nahe am Haaransatz[1], der Wellen und Locken Diffusor verteilt den Luftstrom auf zwei verschiedene Arten, um Wellen oder Locken mehr Definition zu verleihen und die Präzisionsdüsebietet einen fokussierten Luftstrom für ein glattes, besser ausgerichtetes Haar[2].Perfekte programmierte Locken mit i.d. curlDyson Ingenieur*innen haben i.d. curl als personalisierte Styling-Abfolge entwickelt, die mit den Lockenaufsätzen verwendet werden kann. In der MyDyson App können Benutzer*innen den Haartyp, die Haarlänge und das Leistungsniveau angeben, um das eigene Haarprofil zu erstellen, woraufhin das Tool automatisch eine perfekte Lockenroutine empfiehlt.Mit einem Druck auf den Knopf aktiviert i.d. curl drei Schritte für perfekte, gleichmäßige Locken. Er wickelt, stylt und fixiert das Haar und macht das Locken-Stylen ganz leicht. Temperatur und Luftstrom werden intuitiv auf der Grundlage der Stylingwünsche gesteuert."Das Feedback der Nutzer*innen hat gezeigt, dass sie einen gewissen Komfort bei ihren Produkten zu schätzen wissen. Für uns geht es bei der Konnektivität also darum, Möglichkeiten zu entwickeln, die ihnen helfen, das Beste aus ihren Dyson Tools herauszuholen. Und der i.d. curl bietet Bedienungsfreundlichkeit und ein wirklich individuelles Erlebnis zugleich. Basierend auf dem individuellen Profil führt die App die Nutzer*innen durch jeden Schritt, um das Locken-Styling zu erleichtern. Die anpassbaren Luftstrom- und Temperatureinstellungen verändern die Temperatur für thermischen Komfort auf Basis der persönlichen Wünsche und die Wartungsbenachrichtigungen erinnern daran, den Filter zu reinigen. Neue Aufsätze unterstreichen außerdem, dass das Styling-Tool für alle Haartypen geeignet ist und keine Hitzeschäden verursacht." - Low Chen Nyeow, Associate Design Manager, Dyson BeautyMehr Stylingmöglichkeiten mit neuen AufsätzenDrei neue Aufsätze erweitern die Vielseitigkeit des Tools, das für alle Haartypen geeignet ist:- Konischer Airwrap Lockenaufsatz für perfekte Locken: Die Form und Geometrie des Lockenaufsatzes ermöglichen ein Stylen nahe am Haaransatz. Der multidirektionale Stab erzeugt Locken im und gegen den Uhrzeigersinn mit nur einem Zylinder-Aufsatz. Der Coanda-Luftstrom sorgt dafür, dass das Haar automatisch angezogen und in beide Richtungen aufgewickelt wird.- Wellen und Locken Diffusor zum Formen von natürlichen Locken: Durch die Nutzung des Coanda-Effekts wird die Luft aus den Öffnungen herausgelassen und sammelt sich an der Innenseite des Stabs. Der Luftstrom erzeugt einen sanften Wirbel. Dies verstärkt und definiert natürliche Wellen mit einem runderen Finish.- Präzisionsdüse für ein geschmeidigeres Finish: Die Präzisionsdüse nutzt den Coanda-Luftstrom, um die Luft über zwei gekrümmte Flächen zu beschleunigen. Zwei Luftströme treffen aufeinander, um einen gleichmäßigen Luftstrom zu erzeugen - für ein glatteres und gleichmäßigeres Ergebnis.19 Aufsätze für jede FrisurDer Airwrap Multi-Haarstyler und -trockner verfügt jetzt mit den drei neuen über insgesamt 19 erwerbliche Aufsätze für eine noch größere Vielseitigkeit, mit einer Vielzahl von Aufsätzen, Glättungsbürsten und Trocknern für unterschiedliche Haartypen und -wünsche.Jedes Set wird mit sechs Aufsätzen in einer von Dyson entworfenen Präsentationsbox geliefert. Die Besitzer*innen können auch die gesamte Palette an Aufsätzen zur Ergänzung ihres Sets entdecken.Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trocknerDer Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner nutzt neben Hitze vor allem Luft, um die Bindungen innerhalb der Haarstruktur zu verändern und sie in einen neuen Stil umzuwandeln. Der Einsatz von Luft hilft, Volumen in die Locken zu bringen und vermeidet Hitzeschäden. Das Tool verfügt über eine intelligente Temperatureinstellung zur Messung und Regulierung der Hitze. Da die Temperatur unter 150 °C gehalten wird, schützt es das Haar vor Hitzeschäden und erhält den Glanz bei allen Haartypen.Der Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner wird von einem Dyson Digitalmotor V9 angetrieben, der von einem internen Expert*innenteam entwickelt wurde. In Verbindung mit den einzigartigen Stylingaufsätzen von Dyson ermöglicht dieser schnelle Motor dem Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner, ohne extreme Hitze und mit dem Einsatz von Luft zu stylen."Perfekte Locken sind jetzt noch einfacher - der Dyson Airwrap i.d. übernimmt das Styling auf Knopfdruck." - Matthew Collins, Dyson Global Styling AmbassadorDas Optimale aus dem Tool herausholenRegelmäßige Wartung des Dyson Airwrap i.d. sorgt für eine optimale Funktionsweise. Über die MyDyson App können Nutzer*innen jetzt ihren Filterstatus überprüfen und Anleitungen für die Filterreinigung sowie Fehlerbehebung einsehen. Außerdem blinkt eine weiße LED am Tool, wenn es Zeit ist, den Filter zu reinigen.Um die Nutzungserfahrung zu verbessern, wird es eine Telefon-/Tablet-Halterung auf dem Deckel der Präsentationsbox geben, um die erste Verbindung und das Setup des i.d. curl für dieses smarte Beauty-Tool zu erleichtern.Direkt erhältlich bei DysonFür unterschiedliche Haartypen kommt der Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner in zwei verschiedenen Ausführungssets:- Für glattes bis welliges Haar enthält das Set unter anderem den 40 mm langen Airwrap Lockenaufsatz und den Trocknungs- und Flyaway-Smoothing-Aufsatz.- Für lockiges bis krauses Haar enthält das Set den neuen Wellen und Locken Diffusor und den Kammaufsatz mit breiten Zacken.Bei beiden Ausführungen sind jeweils noch der neue Konische Airwrap Lockenaufsatz, die Smoothing-Bürste, die große runde Volumenbürste und der Aufsatz für schnelles Trocknen im Set enthalten.Der Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner ist ab dem 5. September 2024 zum Preis von 549 Euro (UVP) in den Farben Ceramic Patina/Topaz oder Vinca Blue/Topaz in allen Dyson Demo Stores und auf dyson.de erhältlich.Bildmaterial zum Download: Dyson Airwrap i.d. [1] im Vergleich zum 30 mm Airwrap langer Lockenaufsatz[2] im Vergleich zu luftgetrocknetem Haar[3] Der Kammaufsatz mit breiten Zacken ist nur in den westlichen Märkten, Indien und ANZ erhältlich.