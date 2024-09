NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Immobiliengesellschaften fasste Analyst Neil Green unter anderem die Halbjahresbilanz des Wohnimmobilienkonzerns LEG mit den Worten zusammen: Der Bewertungsabschlag der Aktie werde sich angesichts der Anzeichen einer Stabilisierung der Vermögenswerte von LEG weiter verringern. Er empfiehlt die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) im Auge zu behalten. Sie werde auf der nächsten Etappe der Antriebsmotor nach oben sein./ck/gl



ISIN: DE000LEG1110

