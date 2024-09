Die selbst entwickelten Feststoffakkus sollen laut einem SAIC-Manager bereits 2025 in einem Modell der Marke MG eingesetzt werden. Allerdings soll es sich dabei um ein Premium-Modell in geringen Stückzahlen handeln. Yu Jingmin, stellvertretender Generaldirektor von SAIC Passenger Vehicle, gab in einem Medieninterview bekannt, dass das Fahrzeug mit der von SAIC entwickelten Feststoff-Batterie im zweiten Quartal 2025 auf den Markt kommen soll. Er gab ...

