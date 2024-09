NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analystin Annick Maas verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass die Band Oasis das dynamische Preissystem für die Tickets ihrer Großbritannien/Irland-Tour 2025 angewandt habe, was einigen Fans zu teuer wurde. Es seien wegen teilweiser Preisverdoppelungen daraufhin 450 Beschwerden bei der nicht-staatlichen Organisation der britischen Werbebranche ASA eingegangen, und auch die britische Regierung wolle sich mit dem Thema beschäftigen. Es gebe für den Event-Veranstalter und Ticketvermarkter CTS aber keinen direkten Zusammenhang, da er die Tournee nicht betreue und CTS normalerweise keine dynamische Preisgestaltung anbiete. Dass so etwas mittelfristig in Europa aber gängiger werden könnte und dann auch von CTS angewandt werde, hält Maas für denkbar./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 11:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 11:14 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

© 2024 dpa-AFX-Analyser