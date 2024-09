Ifo Institut senkt Konjunkturprognose für 2024

Werbung







Die Wirtschaftsforscher berichten über eine schwache Auftragslage und erwarten eine steigende Arbeitslosigkeit.



Wie das Münchner Institut heute Vormittag mitteilte, senken die Wirtschaftsforscher die Konjunkturprognose für dieses Jahr. Grund dafür sind die nicht getätigten Investitionen und die schlechte Auftragslage. Jetzt wird davon ausgegangen, dass das Bruttoinlandsprodukt auf dem gleichen Niveau von 2023 sein wird. Aus der Prognose vom Juni ging hervor, dass noch ein Wachstum von 0,4 Prozent erwartet wurde. Für 2025 wurde die Prognose ebenfalls korrigiert, von 1,5 auf 0,9 Prozent Wachstum. Die Arbeitslosigkeit soll in diesem Jahr auf 6,0 Prozent steigen, im Vorjahr lag diese noch bei 5,7 Prozent.









