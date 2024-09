Entdeckung: Juggernaut erweitert VHMS-Entdeckung im Eskay-Stil auf 700 Meter

Anzeige / Werbung

Schon jetzt kann Juggernaut zu Recht von einer Entdeckung sprechen.

Juggernaut Exploration Ltd (JUGR.V; OTCQB: JUGRF; FSE: 4JE) hat in den Bohrlöchern aller sechs Bohrstationen, die in dieser mittlerweile abgeschlossenen Saison auf dem Grundstück Midas im Goldenen Dreieck gebohrt wurden, einen Horizont mit starker Sulfidmineralisierung getroffen, der mit der Mineralisierung übereinstimmt, die typischerweise in der Nähe eines VHMS-Systems (Voclanogenic Hosted Massive Sulphide) des Eskay-Typs beobachtet wird.

Die Bohrungen verteilen sich auf eine Streichlänge von insgesamt rund 700 Metern. Die Juggernaut Geologen glauben insbesondere, dass sie einen neuen mineralisierten Trend in rund 145 Metern Tiefe entdeckt haben, der aus einer bedeutenden Sulfidmineralisierung mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 10 Metern besteht. Dieser Horizont erstreckt sich über 450 Meter vom Vorkommen Kokomo in Richtung Süden. Ein zweiter Teil des mineralisierten Horizonts, der sich vom Haupttrend abspaltet, erstreckt sich über 200 m in südöstlicher Richtung. Optisch sind die Bohrkernabschnitte mit den oberflächlichen Splitterproben von Kokomo vergleichbar (9. 343 gpt Au, 117 gpt Ag, 1,58 % Cu und 1,77 % Zn), wobei die Laboruntersuchungen noch ausstehen. Das inzwischen abgeschlossene Bohrprogramm 2024 hat damit die umfangreichste Mineralisierung definiert, die bisher auf dem Grundstück Midas beobachtet wurde.



Abbildung 1: Übersicht über die Bohrungen der mittlerweile abgeschlossenen Bohrsaison 2024 auf dem Midas Projekt. Das System ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen und bietet hervorragende zusätzliche Entdeckungsmöglichkeiten.

Dan Stuart, President und CEO von Juggernaut Exploration, erklärte: "Das Ausmaß und die Geometrie dieses neu entdeckten hochgradigen Mineralisierungstrends hat die Erwartungen des Teams übertroffen, und wir freuen uns darauf, diesen Trend im Jahr 2025 durch zusätzliche Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen zu erweitern. Wir sehen der Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse in naher Zukunft mit großer Erwartung entgegen."



Abbildung 2: Highlights der Bohrungen bei Midas 2024

Das Bohrprogramm 2024 wurde mit 2738 m in 13 Bohrlöchern von 6 Bohrfeldern aus abgeschlossen. Alle Ergebnisse stehen derzeit noch aus. Das Unternehmen plant eine geophysikalische Untersuchung, um die Ausdehnung und die Geometrie der neu entdeckten VHMS-Mineralisierungszone des Typs Eskay sowie weitere Ziele zu bestimmen, die für 2025 noch nicht bekannt sind.

Die Bohrergebnisse weisen in Kombination mit den Ergebnissen aus den Vorjahren auf einen ausgedehnten gold-, kupfer- und zinkhaltigen Nord-Süd-Mineralisierungstrend hin, der weiterhin offen ist. Die Gold- und Basismetallkomponente nimmt in Richtung des Kokomo-Vorkommens deutlich zu, was ein deutlicher Hinweis auf die Nähe zum Kern einer VHMS-Lagerstätte ist.

Fazit: Juggernaut exploriert nur auf einem kleinen Bruchteil seines 20.803 Hektar großen Grundstücks Midas 24 km südöstlich von Terrace, British Columbia. Die frischen Bohrkerne von Midas weisen stark auf das Potenzial einer neuen VHMS-Entdeckung im Stil von Eskay hin. Da ist es verständlich, dass Juggernaut CEO Dan Stuart ungeduldig auf die Auswertung der Bohrkerne im Labor wartet. Schon jetzt kann Juggernaut zu Recht von einer Entdeckung sprechen.

