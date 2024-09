Auf den Platinmärkten gibt es Anzeichen für eine extreme Asymmetrie nach oben, so Daniel Ghali, Senior Commodity Strategist bei TDS. CTAs kaufen in dieser Sitzung 5% ihrer maximalen Größe. "Wir haben darauf hingewiesen, dass selbst eine kleine Preisumkehr in der kommenden Woche massive CTA-Käufe an den Platinmärkten auslösen könnte, und die heutige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...