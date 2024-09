Die Inflationserwartungen in Großbritannien bleiben stabil, wie die jüngste Umfrage des BoE-Entscheiderpanels zeigt, so Shaun Osborne, Chef-Devisenstratege der Scotiabank. BoE-Umfragedaten stützen vorsichtigen Zinsausblick "Während das Panel eine leichte Abschwächung der 3-Monats-Erzeugerpreise erwartet (3,6% gegenüber 3,7% in der letzten Umfrage), ...

