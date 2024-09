DJ POLITIK-BLOG/ARD-Deutschlandtrend: Unions-Anhänger sehen Söder als guten Kanzlerkandidaten

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

ARD-Deutschlandtrend: Unions-Anhänger sehen am ehesten Markus Söder als guten Kanzlerkandidaten

Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl trauen die Wahlberechtigten in Deutschland am ehesten dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zu, ein guter Kanzlerkandidat für die Union zu sein. Vier von zehn Deutschen (41 Prozent) stimmen dem zu (+3 im Vgl. zu August); jeder Zweite (48 Prozent) tut das nicht. Dem NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) traut jeder dritte Deutsche (33 Prozent) zu, ein guter Kanzlerkandidat für die Union zu sein (-3); 35 Prozent tun das nicht und jeder Dritte (32 Prozent) traut sich kein Urteil zu. Den Unions-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz hält derzeit knapp jeder vierte Wahlberechtigte in Deutschland (23 Prozent) für einen guten Kanzlerkandidaten für die Union (-4); fast zwei Drittel (63 Prozent) halten ihn für keinen guten Kanzlerkandidaten. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.309 Wahlberechtigten für den ARD-Deutschlandtrend von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Auch im Urteil der Unions-Anhänger liegt Markus Söder vorn: 57 Prozent halten ihn für einen guten Kanzlerkandidaten, 37 Prozent nicht

FDP stellt sich voll hinter Zurückweisungen an den Grenzen

Die FDP will die Zahl der Flüchtlinge kurzfristig durch Zurückweisungen an den deutschen Grenzen und mittel- bis langfristig durch Asylverfahren außerhalb der EU mit der Drittstaatenlösung reduzieren. "Wir brauchen zwei Lösungen: Kurzfristig Zurückweisungen an den Grenzen und langfristig die Drittstaatenlösung", sagte FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel der Rheinischen Post. Das werde die FDP-Fraktion auf ihrer Klausur in Hamburg noch an diesem Donnerstag beschließen. "Wer kein Recht auf Asyl in Europa hat, soll gar nicht erst nach Europa kommen können. Deshalb müssen wir die europäischen Außengrenzen schützen und Asylverfahren außerhalb der EU durchführen."

Mützenich: Rückhalt für Scholz ist bei mir absolut

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seines persönlichen Rückhalts versichert. "Der Rückhalt für den Bundeskanzler ist bei mir absolut", sagte Mützenich bei einer Fraktionsklausur in Nauen zur Frage, ob Scholz noch seinen Rückhalt als Kanzlerkandidat für die nächste Bundestagswahl habe. "Der Bundeskanzler weiß, was ich in den letzten drei Jahren mit der SPD-Fraktion auch erreicht habe, nämlich ihm den Rücken zu stärken in einer - das war doch von Anfang an klar gewesen - nicht einfachen Koalition", sagte er. "Ich unterstütze ihn in einer wirklich herausfordernden Zeit, die sowohl international als auch im Kampf um jeden einzelnen Arbeitsplatz, Sie sehen das bei der Meyerwerft, bei Thyssen, jetzt bei VW, alle Konzentration braucht." Ihn "nervten" gegenseitige Haltungsnoten. Vielmehr solle es um Themen und Sachverstand gehen.

Nouripour weist Merz-Ultimatum zu Migration als "unseriös" zurück

Grünen-Chef Omid Nouripour hat das vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz gestellte Ultimatum zur Migrationspolitik zurückgewiesen. "Der Wesenskern der Demokratie sind Kompromisse", sagte Nouripour der Funke-Mediengruppe. Deshalb würden Ultimaten in der Debatte nicht weiterhelfen, gerade bei einem so wichtigen Thema. "Das ist unseriös", kritisierte der Grünen-Chef, sagte aber auch: "Die Türen stehen weiterhin offen für ernsthafte Gespräche, wenn die Union ernsthaft sprechen will." Die SPD warf Merz vor, an Lösungen offenbar nicht interessiert zu sein. "Die andauernden öffentlichen Fristsetzungen von Friedrich Merz sind der gemeinsamen Sache nicht dienlich", sagte Fraktionsvize Dirk Wiese der Rheinischen Post. Merz hatte der Regierung eine Frist bis Dienstag für eine "verbindliche Erklärung" gestellt, dass sie bereit sei, Menschen ohne Bleiberecht an den Grenzen zurückzuweisen.

Mast: Scholz ist der Richtige für nächsten Bundestagswahlkampf

Die SPD wird laut Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast "selbstverständlich" mit Bundeskanzler Olaf Scholz in den Bundeswahlkampf ziehen. "Selbstverständlich ist der Bundeskanzler der Richtige, um weiter mit ihm in den Bundestagswahlkampf dann auch zu ziehen", sagte Mast im ZDF-Morgenmagazin. Man habe "einen Bundeskanzler, der dieses Land besonnen und mit klarem Kurs steuert", sagte Mast. "Wir sind nicht vor der Bundestagswahl. Wir haben noch ein Jahr Zeit bis zur Bundestagswahl", betonte sie aber. Sie erwarte auch, dass die Koalition dann noch einmal in zentralen Themen liefere. "Für uns ist ganz zentral die Stärkung der Rente", betonte Mast in einer Zuschaltung aus Nauen, wo eine Klausurtagung der Fraktion stattfindet. "Wir kümmern uns um bessere Wirtschaft und Arbeitsplätze, aber eben auch das Sicherheitspaket, das wir umsetzen wollen", hob sie hervor.

SPD-Landesministerin offen für Zurückweisungen an Grenzen

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) zeigt sich offen für den Vorschlag der Union, Flüchtlinge an den Grenzen zurückzuweisen. "Meine Meinung ist: Wenn es rechtlich möglich sein sollte - und das muss sehr gründlich geprüft werden - dann sollten wir es tun", sagte sie dem Nachrichtenportal T-Online. "Ich denke, dahinter können sich die SPD-Länder versammeln." Der Schritt sei möglicherweise auch ein wichtiges Signal an die anderen EU-Länder, damit der Solidaritätsmechanismus wieder mehr greife. "Wenn es rechtlich nicht möglich ist, dann müssen wir es lassen. Wir sind und bleiben ein Rechtsstaat", betonte sie. Unangetastet bleiben solle das Recht auf Asyl im Grundgesetz. Für die SPD gebe es "da gar keine Debatte". Das Asylrecht aber werde im Moment zu oft missbraucht. "Und diesen Missbrauch müssen wir beenden", forderte Behrens.

Grüne bringen Grenzpatrouillen mit Nachbarländern ins Gespräch

Die Grünen haben gemeinsame Grenzpatrouillen mit Nachbarländern vorgeschlagen, um die Zahl einreisender Flüchtlinge zu begrenzen. "Was wir uns vorstellen können, sind gemeinsame Grenzpatrouillen mit unseren Nachbarländern", sagte Fraktionsgeschäftsführerin Irene Mihalic der Rheinischen Post. "Das ist eine Maßnahme, die geeignet ist, real zu einer Verringerung der Zuwanderung zu führen, aber auf dem Boden des Rechtsstaats", sagte Mihalic. "Wir hatten sehr konstruktive Gespräche mit der Union, in denen wir unsere Position und Rechtsauffassung auch dargestellt haben", sagte sie zum Treffen der Koalition mit Unionsvertretern. "Wir sind offen für Vorschläge, die auf dem Boden des Grundgesetzes und des EU-Rechts stehen", sagte sie. "Alle Vorschläge zur Zurückweisung, die mir bisher bekannt sind, erfüllen diese Anforderung jedoch nicht."

Wüst kritisiert Söders Absage an Schwarz-Grün

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat CSU-Chef Markus Söder für seine Absage eines schwarz-grünen Bündnisses im Bund kritisiert und seiner Partei geraten, sich die Koalitionsfrage offenzuhalten. "Über Koalitionen sollte nach und nicht vor der Wahl gesprochen werden", sagte Wüst dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich rate der Union mit Blick auf die Bundestagswahl in einem Jahr, Antworten auf die Herausforderungen der Zeit zu geben und Alternativen zur Ampel zur formulieren." Wüst erklärte zudem die Erfolgsaussichten eines Politikers als zentral für die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union. "Die Frage, welche Erfolgsaussichten ein Kandidat hat und welche Wählergruppen er erreicht, war und ist immer auch wesentlicher Bestandteil der Überlegungen von Parteien vor Wahlen", sagte er und forderte den CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder weiter auf, die Landesverbände miteinzubeziehen.

FDP warnt Grüne vor Blockade bei Asyl-Zurückweisungen

Die FDP erhöht den Druck auf die Grünen, verstärkten Zurückweisungen an der deutschen Grenze zuzustimmen. "Die Grünen dürfen hier nicht blockieren. Wer konstruktive Lösungen bei diesem Thema blockiert, gefährdet die Sicherheit des Landes und ist letztlich nicht regierungsfähig", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der Bild-Zeitung. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) arbeiteten an einer Lösung, wie irreguläre Migration nach Deutschland reduziert werden kann, schrieb das Blatt zudem unter Berufung auf Regierungskreise. Geprüft werde derzeit, die Zurückweisung an der Grenze auf Flüchtlinge auszuweiten, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden (sogenannte Dublin-Fälle). Mit dieser Regelung würden Teile der beschlossenen EU-Asylreform in Deutschland vorgezogen werden.

Ramelow bringt Wolf als mögliche Ministerpräsidentin ins Spiel

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 05, 2024 12:30 ET (16:30 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.