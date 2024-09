Die Produktion kernloser Trauben wächst weltweit beständig an, betont Canova, der italienische Erzeuger, der an dem europäischen Projekt "It's Bio" teilnimmt. Foto © Almaverde Bio "Italien spielt eine führende Rolle in der konventionellen Produktion sowie bei dem Bio-Angebot, bei dem sich laut Sinab-Prognosen die Gesamtmenge auf rund...

Den vollständigen Artikel lesen ...