Die Melonensaison in Europa geht zu Ende. Das italienische Angebot endet nächste Woche und das spanische Angebot bleibt in Europa allein, um den europäischen Bedarf im September zu decken, berichtet FyH.es. Die Melonensaison in Europa verlangsamt sich, insbesondere was das italienische Angebot betrifft, und dies ermöglicht es, das brasilianische Angebot um zwei Wochen...

Den vollständigen Artikel lesen ...