Zürich - Der Kurs des Schweizer Franken hat in der Nacht auf Freitag leicht angezogen. Ein Euro kostet am frühen Morgen 0,9362 Franken. Das ist etwas tiefer als am Vorabend (0,9383). Auch der US-Dollar fiel in der Nacht deutlich auf 0,8420 Franken von 0,8450. Derweil hat sich die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt und wird zu 1,1117 gehandelt. Am Markt wird mit Spannung der US-Arbeitsmarktbericht erwartet. ...

