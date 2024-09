Der DAX verbuchte gestern den dritten Verlusttag in Folge. Allerdings hielten sich die Verluste am Donnerstag in Grenzen. Der Leitindex gab 0,08 Prozent ab. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung des heutigen US-Arbeitsmarktberichts. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann ...