Saarbrücken (ots) -Der Extremsportler Jonas Deichmann hat es wieder einmal geschafft, die Grenzen des Möglichen zu verschieben: Bereits am 22. August stellte er mit seinem 106. Langdistanz-Triathlon an 106 aufeinanderfolgenden Tagen einen neuen Weltrekord auf. Deichmann absolvierte die 106 Langdistanzen im Rahmen der Challenge Roth, bei der er täglich 3,8 Kilometer schwamm, 180 Kilometer Rad fuhr und 42,2 Kilometer lief. Auf seinem Instagram-Profil teilte er seine Freude und Dankbarkeit mit seinen Followern: "Today I finished my 106 long-distance triathlon in a row @challengeroth. For 106 days, I executed an Ironman-distance triathlon every day. With that I am the alone-standing world-record holder.""Challenge 120" geschafftGestern hat Jonas Deichmann sein außergewöhnliches Projekt abgeschlossen und den 120. Langdistanz-Triathlon in Folge absolviert. Dafür bewältigte er vom 9. Mai bis 5. September jeden Tag die Challenge Roth. Am 11. Oktober wird "deutsche Forrest Gump" als Keynote Speaker auf dem Aufstiegskongress 2024 in Mannheim erwartet: Dort wird er vor einem begeisterten Publikum unter anderem über seine Erfahrungen während der Challenge 120 sprechen, Einblicke in seine außergewöhnliche Motivation geben und erzählen, wie er es geschafft hat, täglich seine Grenzen zu überschreiten.Für Sportbegeisterte und Fans extremer Herausforderungen wird Jonas Deichmanns Auftritt auf dem Aufstiegskongress ein absolutes Highlight sein. Seine Geschichte ist nicht nur ein Zeugnis menschlicher Leistungsfähigkeit, sondern auch eine inspirierende Botschaft über die Kraft des Willens und die Bedeutung von Durchhaltevermögen.Der Aufstiegskongress 2024 in Mannheim verspricht mit Jonas Deichmann als Keynote Speaker ein unvergessliches Ereignis zu werden. Wer sich für Extremsport, Motivation und persönliche Entwicklung interessiert, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen!Tickets für den Aufstiegskongress gibt es unter www.aufstiegskongress.de/tickets