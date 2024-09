Manor AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

NEU bei Manor und bereits heiss begehrt: Lieblingsprodukte der Kund*innen aus dem Balea Sortiment



06.09.2024 / 09:53 CET/CEST





Medienmitteilung Basel, 6. September 2024 - Als Schweizer Beauty Destination Nr. 1 baut Manor das Sortiment kontinuierlich aus! So finden Kund*innen bei Manor neu eine Auswahl von bis zu 150 Qualitäts-produkten der begehrten dm Beauty-Eigenmarke Balea. Schweizweit in allen Manor Warenhäusern wie auch online auf manor.ch. Medienmitteilung online Fotos

HIER geht's zu den Balea Produkten online auf manor.ch

HIER geht's zur Bilddatenbank Über Manor

Als grösste Warenhausgruppe der Schweiz hat Manor das Ziel, ihre Kund*innen mit einem Omnichannel und 360 Grad Erlebnis zu begeistern - sowohl physisch in den Warenhäusern wie auch Online und mit der Manor App. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 7'500 Mitarbeitende.

Bei Manor Food liefern bereits heute ca. 700 lokale Produzent*innen im Rahmen des Manor Nachhaltigkeitsprogramms «Lokal» u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5'000 lokalen Produkten, damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometer verwendet.

www.manor.ch Medienkontakt

Manor AG, Corporate Communications, media@manor.ch





Ende der Medienmitteilungen