Berlin (ots) -Dreame Technology (https://de.dreametech.com), Pionier innovativer Haushaltsgeräte, setzt erneut Maßstäbe in der Branche und präsentiert voller Stolz seine neuesten Technologien. Ein Saugroboter, der sich selbst anheben und Hindernisse überwinden kann? Haare, die problemlos eingesaugt werden und vieles mehr? Für Dreame kein Problem! Mit dem Ziel, das tägliche Leben seiner Kunden zu verbessern und zu vereinfachen, entwickelt der Hersteller innovative Lösungen, die die Art und Weise revolutionieren, wie wir unseren Haushalt pflegen."Wir haben herausragende Technologien entwickelt, um Hindernisse zu vermeiden/zu minimieren, mit denen Nutzer konfrontiert sind", so Sean Chean, General Manager von Dreame im Bereich Süd- und Osteuropa. "Dreame strebt danach, das Wohnerlebnis zu transformieren, indem es Unannehmlichkeiten reduziert und die Benutzerfreundlichkeit verbessert."ProLeap System (Saugroboter)Das innovative ProLeap System hebt das Reinigungserlebnis - wortwörtlich - auf ein neues Level. Denn dank der besagten Technologie ist es dem Saugroboter möglich, sich selbst anzuheben und so Hindernisse und Problemzonen noch besser zu bewältigen. Doch was ist damit gemeint? Ausgestattet mit einem Rad und einem motorisierten Schwenkarm, bietet das System eine beispiellose Säuberung des kompletten Wohnraums. Dem Saugroboter ist es möglich, Stufen, Schwellen und kleine Hindernisse mühelos zu überwinden. Der motorisierte Schwenkarm hebt das Gehäuse an und ermöglicht es, auf komplexem Gelände zu navigieren. Dies verhindert ein Steckenbleiben und gewährleistet eine nahtlose und effiziente Reinigung.VersaLift Navigation (Saugroboter)Durch die VersaLift Navigation wird das Navigieren enger Räume revolutioniert. Wenn der Motor aktiviert wird, dreht sich eine Kurbel, die eine Verbindungsstange antreibt und das Laser-Distanzmodul zur Abstandsmessung anhebt und senkt. Dies ermöglicht dem DToF-Sensor, die Umgebung in einem beeindruckenden 360-Grad-Bereich abzuscannen, ohne dass der Roboter sich drehen muss (Kartenerstellung ohne toten Winkel). Wenn der DToF-Sensor eingefahren ist, reduziert sich die Höhe des Saugroboters, was ihm erlaubt, mühelos unter Möbeln wie Sofas und Schränken zu navigieren. In diesen engen Bereichen übernimmt die KI-Kamera die Kontrolle, unterstützt durch ein LED-Licht zur Hindernisvermeidung. Sie erfasst RGB-Bilder und erstellt eine 3D-Karte von schmalen Passagen für eine gezielte Reinigung. Die Verwendung der VIO-Technologie (Visual Inertial Odometry) sorgt zudem für präzise Kartierung und Positionierung. Die VersaLift Navigation ist ein unverzichtbares Werkzeug für eine effiziente Reinigung.HyperStream Detangling DuoBrush (Saugroboter)Eine Bürste für haarige Angelegenheiten! Dank der HyperStream Detangling DuoBrush gehören unerwünschte Haare auf dem Boden der Vergangenheit an. Die erste Bürste - in V-Form - verfügt über ein innovatives Luftkanaldesign und dreht sich beim Saugen mühelos, wodurch Verwicklungen sofort gelöst werden. Sie ist mit weichen Nylonborsten und flexiblem TPU-Weichgummi ausgestattet. Der vollständige Kontakt mit dem Boden entfernt Verunreinigungen aus Ritzen. Gleichzeitig sorgt die zweite Bürste, die komplett aus TPU-Weichgummi besteht, dafür, dass Schmutz und große Partikel von Teppichen beseitigt werden. Diese beiden Bürsten arbeiten zusammen, um das Reinigungsergebnis zu optimieren und den Geräuschpegel möglichst niedrig zu halten.AutoFlow Fully Auto Refilling & Draining System (Nass- & Trockensauger)Mit dem AutoFlow Fully Auto Refilling & Draining System gehört das lästige manuelle Befüllen und Entleeren des Wassertanks der Vergangenheit an. Diese kompakte und vielseitige Station sorgt dafür, dass sauberes Wasser automatisch nachgefüllt wird. Bei der Entleerung des Schmutzwasser-Behälters setzt die Station auf einen Hochdruck von 10 kPa*, um Verstopfungen zu verhindern. Das Schmutzwasser von Hand zu entleeren, ist also nicht mehr nötig.EdgeMaster Cutting System (Rasenmähroboter)Auch in Puncto Rasenmähroboter gibt es spannende Neuerungen. Der Dreame Roboticmower A1, der 2024 für sein einzigartiges LiDAR-System mit dem Goldenen Computer ausgezeichnet worden ist, hat sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreut. Umso mehr freuen wir uns, euch die erste Innovation im Bezug auf das Thema Rasenmähroboter vorzustellen: Das EdgeMaster Cutting System. Der Roboter verfügt über eine Klingenpalette, die während des Betriebs automatisch ausgefahren wird. Dadurch werden Ecken und Kanten perfekt gemäht. Diese Funktion sorgt für einen makellos gepflegten Rasen - von der Mitte bis zum Rand.OmniSense 2.0 3D Ultra-Sensing System (Rasenmähroboter)Und um eine höhere Sicherheit und einen reibungslosen, effizienten Ablauf zu garantieren, führt Dreame das OmniSense 2.0 3D Ultra-Sensing System ein. Diese fortschrittliche Innovation nutzt 3D-Punktwolkendaten und KI-Visions-Technologie, um Gegenstände im Garten (einschließlich kleiner Objekte und Tiere) noch besser zu erkennen - und zu vermeiden. Kontinuierliche Algorithmus-Updates verfeinern zudem die Objekterkennung und die Fähigkeit zur Hindernisvermeidung, während Unterbrechungen beim Mähen minimiert werden.Über Dreame Technology Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern.