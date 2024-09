(shareribs.com) London 06.09.2024 - Die Ölpreise sind derzeit leicht im Aufwind, wobei WTI unter der Marke von 70 USD bleibt. Die Marktteilnehmer warten auf die nächsten Schritte der OPEC. Die Rohölbestände in den USA sind nicht so stark gesunken wie vom API gemeldet. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,9 Mio. ...

