München (ots) -Düster und stimmungsvoll präsentierte sich die ASTOR Film Lounge im ARRI in München am gestrigen Donnerstagabend für die Deutschlandpremiere von THE CROW. LEONINE Studios lud gemeinsam mit Produzent John Jencks (Electric Shadow Company) sowie den deutschen Executive Producern Philipp Kreuzer (maze pictures) und Joe Neurauter (CEO Penzing Studios) zu einem Kinoerlebnis der Extraklasse. Die Atmosphäre des Films spiegelte sich auch in den Looks des Premierenpublikums wider, darunter u.a. Joelina Drews, Ferdinand Hofer, Thomas Darchinger, Mike Marzuk, Dimitri Abold, Adrian Can, Felix Everding, Manou Lubowski, Luisa Wöllisch und David Zimmerschied. Sie alle ließen sich von dem packenden Rache- & Action-Epos um das Schicksal zweier unsterblich Liebender begeistern.THE CROW startet am 12. September 2024 bundesweit in den deutschen Kinos.Eric Draven (Bill Skarsgård) und seine Freundin Shelly Webster (FKA twigs) werden, eingeholt von den Dämonen ihrer dunklen Vergangenheit, brutal ermordet. Durch eine alte Legende ins Leben zurückgeholt, begibt sich Eric als düsterer, zwischen der Welt der Toten und der Lebenden wandelnder Rächer auf die unbarmherzige Jagd nach den Mördern.Mit Bill Skarsgård ("John Wick: Kapitel 4", "Es") in der Hauptrolle sowie mit FKA twigs ("Honey Boy") und Danny Huston ("Wonder Woman") in weiteren Rollen ist THE CROW die filmische Neuinterpretation der bekannten Graphic Novel von James O'Barr und ein visuell einmaliges, packendes Kinoerlebnis. Regie führte Rupert Sanders ("Ghost in the Shell", "Snow White & The Huntsman"). Das Drehbuch stammt von dem Oscar®-nominierten Zach Baylin ("King Richard") sowie von Will Schneider. Für den Soundtrack zeichnet der deutsche Oscar®-Preisträger Volker Bertelmann ("Im Westen nichts Neues") verantwortlich.THE CROW wurde vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) gefördert.