München (ots) -Berufsorientierung, Talentgewinnung und -bindung durch digitale und erlebbare Formate: Für technische Berufsbilder besonders wichtig.Viele Schüler:innen haben keine konkreten Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft. Das breite Angebot an Entwicklungsmöglichkeiten wirkt überwältigend. Die Pandemie hat Chancen für praktische Erfahrungen eingeschränkt, zudem erschwert die digitalisierte Arbeitswelt echte Einblicke in den Berufsalltag während Praktika. Auch Lehrende und Eltern finden es zunehmend herausfordernd, realitätsnahe Hilfestellung bei der Berufswahl zu geben. Besonders in MINT-Berufen gibt es viele unbesetzte Stellen, und etwa ein Viertel aller Ausbildungsverträge in Deutschland wird noch vor Beginn aufgelöst*.Schüler:innen brauchen innovativere Möglichkeiten der beruflichen Orientierung, die sie in ihrer eigenen Lebenswelt auf Augenhöhe abholen und die auf technische Berufsfelder und Zukunftskompetenzen neugierig machen - idealerweise auf unterhaltsame Weise. Ein interaktiver Use Case ist das neue Minigame 'Rollercoaster', bei dem User über die dahintersteckende Sicherheitstechnologie aufgeklärt werden, am Achterbahn-Waggon die Gleich- oder Wechselstrom-Messung vornehmen und die Programmierung von Sensoren kennenlernen, um eine sichere und aufregende Fahrt voller Adrenalin zu gewährleisten. Diese spielerische Recrutainment-Anwendung ist eines von mehreren Tools in der immersiven Erlebniswelt von SIEYA (SIEmens Your Adventure), mit der die Siemens Professional Education (SPE), der Anbieter für Aus- und Weiterbildung des Technologiekonzerns Siemens, gezielt die Verbesserung der Nachwuchsgewinnung und -bindung fördert.Was für die ältere Generation wie eine nette Spielerei klingen mag, ist eine durchdachte Plattform, die von den Expert:innen des Talent Relationship Managements der SPE mit Unterstützung der internen IT- und Technology-Abteilung auf Basis von Zielgruppenanalysen als Webapp-Lösung konzipiert wurde. SIEYA setzt dort an, wo es die Zielgruppe greifen kann: In Spielen und den Erfolgsstories "Alles mit Zukunft" werden Themen wie Data Analytics, KI, digitaler Zwilling, IoT oder Nachhaltigkeit mit Alltagssituationen verständlich und spannend in direkten Bezug gesetzt. In den Minigames können potenzielle Bewerber:innen in die faszinierende Welt der Wissenschaft und Technologien eintauchen, via 3D-Touren die 18 Ausbildungszentren bundesweit erkunden oder über weitere interaktive Elemente wie Quizze, Learning Nugget zum Thema Gesundheit oder Mathe-Tipps ihre Reise in die berufliche Zukunft starten."Technik erlebbar zu machen erfordert innovative Konzepte. Bei der Entwicklung von SIEYA war es uns wichtig, die Bedürfnisse der Zielgruppe zu identifizieren und entsprechende Lösungen zu entwickeln. Das Ergebnis: Eine Plattform voller Wissen, Technik, Community und Games als echte Hilfe bei der Berufsorientierung und Talentbindung", sagt Stefan Zeidler, Initiator und Projektleiter von SIEYA.Nach erfolgreichem Recruitingprozess erhalten künftige Siemens-Lernende Zugang zum geschlossenen Bereich von SIEYA, wo sie tiefer in die Adventure-Welt eintauchen und Punkte für Content und kleine Geschenke sammeln können. Der Community-Gedanke und eine optimale Begleitung bis zum Ausbildungsstart stehen im Fokus. SIEYA ist somit auch ein einzigartiges Preboarding-Tool. "Zwischen der Unterschrift des Vertrags und dem Ausbildungsbeginn liegen in der Regel mehrere Monate. Das Risiko des Absprungs ist dann sehr hoch und die Talentbindung gerade in dieser Zeit wichtig", ergänzt Katharina Baltzer. Mit Push-Nachrichten, persönlichen Checklisten, nützlichen Links und dem Recruiter:innen als Ansprechpartner:innen soll so, ergänzt zu Präsenzformaten, eine beeindruckende Candidate Experience geschaffen werden.SPE bewirbt SIEYA auf sozialen Netzwerken, der eigenen Ausbildungswebsite und setzt die App auf Messen (etc.) ein. Beim Softlaunch im Frühsommer verzeichnete SIEYA bereits eine überdurchschnittlich hohe Verweildauer und Anzahl an wiederkehrenden User:innen. Für die beständige Weiterentwicklung sind weitere technologiebasierte Games sowie die Initiierung eines KI-Karrierecoaches geplant. "Im Bereich Talent Relationship Management bietet SIEYA eine hervorragende Experimentierplattform für neue KI-basierte Technologien & Tools mit echtem Impact. Der KI-Karrierecoach wird z. B. 24/7 eine fundierte und exklusive Berufsberatung ermöglichen. KI verstehen wir als wertvolle Unterstützung, auch um mehr Zeit für tiefgreifende Beratung und Lernprozessbegleitung zu haben. Mitarbeitende und Lernende stehen dabei immer im Mittelpunkt", schließt Stefan Zeidler.*Berufsbildungsbericht 2023Siemens Professional Education (SPE) bildet weltweit in dualen Ausbildungs- und Studiengängen mit Fokus auf Technik und IT aus sowie via Re- und Upskilling in der eigenen SiTecSkills Academy weiter. Neben der Web-App SIEYA werden die relevanten Siemens Technologien im Rahmen der Kampagne "Alles mit Zukunft" auf Augenhöhe erklärt. www.ausbildung.siemens.comwww.sieya.de